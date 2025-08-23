Appello del consigliere fiorentino Palagi: “Firmiamo la petizione contro Italia–Israele”

|
FIRENZE – Dmitrij Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune a Firenze, interviene sul tema della sfida di qualificazione mondiale Italia–Israele.
“Questa partita non si deve giocare – dichiara – la qualificazione a un mondiale non può passare da un evento che ignora il massacro a Gaza e i piani di occupazione in Cisgiordania“.
Il consigliere ricorda la rapidità con cui la Russia fu esclusa dalle competizioni internazionali e si dice sorpreso che, in questo caso, resti in piedi “un evento che appare come una provocazione a chiunque difenda valori di umanità”.
Secondo Palagi, il governo nazionale ha mostrato “scarsa sensibilità” sulla questione. Da qui l’appello a sostenere le iniziative in corso: “Abbiamo sottoscritto una petizione che invitiamo tutti a firmare”.
Il consigliere annuncia infine il deposito di un ordine del giorno al ritorno dei lavori consiliari: “Un modo per ricordare anche le tante atlete e gli atleti uccisi dall’esercito israeliano, di recente come negli anni passati”.