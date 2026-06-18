Serena Bulleri vince ricorso Tar ed entra in Consiglio regionale. Fuori Marco Guidi: “Amarezza e delusione”

Serena Bulleri, avvocata di Cascina, provincia di Pisa, presidente provinciale Fratelli d’Italia, vince il ricorso al Tar Toscana ed entra in Consiglio regionale della Toscana.
Esce Marco Guidi, FdI, candidato circoscrizione Massa-Carrara alle elezioni regionali dello scorso ottobre in Toscana, candidato sindaco alle amministrative di Massa 2023, assessore giunta Persiani precedente legislatura.
La Terza Sezione del Tar Toscana con udienza del 17 giugno 2026 e sentenza pubblicata giovedì 18 giugno 2026, accoglie il ricorso di Bulleri e “dispone la parziale correzione dei risultati dell’elezione del Consiglio Regionale della Toscana di cui in epigrafe, mediante l’attribuzione alla Lista Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Tomasi Presidente, per il collegio della provincia di Pisa, di n. 210 voti di lista in aggiunta ai voti ottenuti, e la conseguente sostituzione dell’odierna ricorrente e candidata Serena Bulleri, in quanto avente diritto, al candidato Marco Guidi”.
Marco Guidi giovedì 18 giugno via social: “Si interrompe il mio percorso da consigliere regionale. Nonostante i 13.551 voti certificati dal sito eligendo del Ministero degli Interni, a causa di un ricorso al TAR presentato da una candidata di Fratelli d’Italia di Pisa, Serena Bulleri e ad una sentenza che ci attribuisce meno voti di quelli realmente presi, il nostro territorio viene privato di un rappresentante in Regione Toscana.
Al di là dell’amarezza e delusione personale, mi dispiace per le 13.551 persone che hanno dato fiducia a Fratelli d’Italia nella nostra provincia e per la mia comunità militante che mi ha permesso di raggiungere quel risultato.
Nessun ricorso, nessuna sentenza, nessun atto infame ci potrà togliere il grande risultato ottenuto”.
Poi Guidi: “Mi dispiace anche per Fratelli d’Italia che non riuscirà ad avere rappresentanti in tutte le province della nostra Toscana.
In questi 8 mesi ho cercato di servire al meglio il mio territorio e di portare quotidianamente le istanze di cittadini, provando a ridare dignità e centralità ad una provincia troppo spesso dimenticata.
Per il futuro continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale a Massa rispettando come sempre, con coerenza, l’impegno preso con gli elettori nel 2023
Sicuramente sarà per me anche il tempo delle riflessioni”.