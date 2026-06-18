Serena Bulleri vince ricorso Tar ed entra in Consiglio regionale. Fuori Marco Guidi: “Amarezza e delusione”

La Terza Sezione del Tar Toscana con udienza del 17 giugno 2026 e sentenza pubblicata giovedì 18 giugno 2026, accoglie il ricorso di Bulleri e “dispone la parziale correzione dei risultati dell’elezione del Consiglio Regionale della Toscana di cui in epigrafe, mediante l’attribuzione alla Lista Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Tomasi Presidente, per il collegio della provincia di Pisa, di n. 210 voti di lista in aggiunta ai voti ottenuti, e la conseguente sostituzione dell’odierna ricorrente e candidata Serena Bulleri, in quanto avente diritto, al candidato Marco Guidi”.