Regionali Toscana 2025: Meloni, Salvini e Tajani con Tomasi a Firenze. Contestazione annunciata

|
FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre. Piazza San Lorenzo a Firenze blindata venerdì 10 ottobre per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.
Meloni, leader FdI, Salvini, Leader Lega, e Tajani, leader Forza Italia, alle ore 18 a Firenze con Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato presidente regionali Toscana al voto 12 e 13 ottobre.
Con Meloni, Salvini, reduce dalla contestazione di Livorno, Tajani per Tomasi anche Maurizio Lupi e Antonio De Poli, insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra.
E c’è una contestazione già annunciata via social con concentramento alle 18.30 da piazza Indipendenza, annuncio di varie realtà, da Usb Firenze al Cpa Firenze Sud e ai Giovani palestinesi.