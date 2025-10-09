24 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Regionali Toscana 2025: Meloni, Salvini e Tajani con Tomasi a Firenze. Contestazione annunciata

Piazza San Lorenzo blindata per la premier Giorgia Meloni, leader FdI, con Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra Toscana al voto 12 e 13 ottobre. Mobilitazione annunciata via social

CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025: Meloni, Salvini e Tajani con Tomasi a Firenze. Contestazione annunciata
Nella foto, premier Meloni con vicepremier Salvini e Tajani (Foto Fb Giorgia Meloni)
FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre. Piazza San Lorenzo a Firenze blindata venerdì 10 ottobre per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Meloni, leader FdI, Salvini, Leader Lega, e Tajani, leader Forza Italia, alle ore 18 a Firenze con Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato presidente regionali Toscana al voto 12 e 13 ottobre.

Con Meloni, Salvini, reduce dalla contestazione di Livorno, Tajani per Tomasi anche Maurizio Lupi e Antonio De Poli, insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra.

E c’è una contestazione già annunciata via social con concentramento alle 18.30 da piazza Indipendenza, annuncio di varie realtà, da Usb Firenze al Cpa Firenze Sud e ai Giovani palestinesi.

Scrive Cpa Firenze Sud via Fb: “La Firenze che “sa da quale parte stare”, la Firenze partigiana, venerdì scenderà ancora in piazza per contestare la presenza di Meloni, Tajani e Salvini in San Lorenzo.
Hanno sostenuto l’occupazione, l’apartheid e il genocidio dello Stato d’Israele in ogni modo possibile.
Hanno attaccato, denigrato, criminalizzato e schernito la Resistenza palestinese, l’equipaggio della Global Sumud Flotilla e milioni di lavoratori e lavoratrici in sciopero.
Continuano a vendere armi all’entità sionista mentre in accordo con la NATO aumentano la spesa militare al 5% del PIL: una montagna di fondi pubblici sottratti a scuole, sanità, trasporti e salari che aggravano la situazione determinata dall’aumento di tutti i prezzi al consumo”.

© Riproduzione riservata

