Si insedia a Greve in Chianti la squadra del sindaco Sottani

GREVE IN CHIANTI – Si è aperta una nuova pagina politica per il comune di Greve in Chianti in provincia di Firenze, con la giunta appena nominata dal sindaco Paolo Sottani.

Una squadra composta da cinque gli assessori – due donne e tre uomini – pronti ad affiancare il sindaco nel governo del territorio per i prossimi cinque anni sotto lo slogan con cui il sindaco ha vinto la competizione elettorale: Greve casa comune.

Fra conferme e new entry, la nuova giunta è costituita da Ilary Scarpelli, Giulio Saturnini e Paolo Tepsich, che nella precedente legislatura ricoprivano il ruolo di assessori, i primi due, e consigliere comunale, il terzo; Monica Toniazzi e Giacomo Amalfitano che entrano per la prima volta nella giunta comunale.

“Siamo tutti all’opera per la nostra comunità – dichiara il sindaco Paolo Sottani – intendo dare vita a questa nuova avventura con uno slancio che punta al miglioramento della qualità della vita del nostro territorio, al benessere sostenibile di un luogo fatto di persone che non smettono di sognare, di coltivare aspirazioni, vocazioni, potenzialità, un luogo coeso, solidale, aperto al prossimo”.

“Il lavoro – prosegue Sottani – procederà in contiguità agli impegni del mandato precedente e si proietterà nel futuro con obiettivi e progetti nuovi innestando un percorso di squadra che si rivelerà fondamentale nella gestione amministrativa dei prossimi anni”.

Le deleghe

Monica Toniazzi, che assume anche il ruolo di vicesindaca, si occuperà di cultura, transizione ecologica e sostenibilità ambientale, attività produttive, lavoro, risorse e finanziamenti da altri enti, cura e valorizzazione delle frazioni e partecipazione; a Giacomo Amalfitano è affidata la gestione degli ambiti istruzione, politiche educative, servizi bibliotecari, formazione e digitalizzazione; il lavoro di Ilary Scarpelli si muoverà nei settori politiche sociali, politiche abitative, politiche giovanili, pari opportunità e politiche dell’immigrazione; Giulio Saturnini si occuperà di lavori pubblici, promozione del territorio e turismo e comunicazione; a Paolo Tepsich sono demandate le deleghe trasporto pubblico, servizi a rete, protezione civile, politiche energetiche, sport, caccia, pesca, personale mentre il sindaco Sottani si è tenuto per sé le responsabilità di governo del territorio, bilancio, finanze e tributi, sviluppo economico, patrimonio, partecipate.

La seduta di insediamento del consiglio comunale è stata convocata per stasera (1 luglio) alle 21,15 nella sala consiliare del Palazzo comunale in piazza Matteotti.