Si ricompone la giunta di Campi Bisenzio dopo le dimissioni degli assessori M5S

CAMPI BISENZIO – Si ricompone la giunta Tagliaferri a Campi Bisenzio dopo le dimissioni degli assessori in quota Cinque Stelle Giulia Della Giovampaola e Davide Baldazzi.

Il sindaco ha affidato le deleghe ad Andrea Cavaciocchi e Carla Bonora.

“Intendiamo proseguire il nostro impegno per affrontare le sfide del futuro – dichiara il sindaco Andrea Tagliaferri – L’esperienza e la dedizione di Cavaciocchi e Bonora saranno fondamentali per portare avanti i progetti che abbiamo in cantiere per la nostra comunità.”

Il nuovo assessore all’ambiente e rifiuti, Andrea Cavaciocchi, membro del Direttivo Spi Cgil e volontario al circolO Arci di Campi Bisenzio, con precedenti esperienze a Quadrifoglio e Alia, proseguirà e rafforzerà le politiche ambientali del Comune, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo iniziative concrete per migliorare la salvaguardia del territorio.

Carla Bonora sarà la nuova assessora con delega al lavoro, organizzazione e risorse e attuazione del mandato. Figura di grande esperienza nel mondo sindacale, vanta una carriera trentennale all’interno della Cgil, dove ha iniziato il suo percorso come militante per poi assumere incarichi di rilievo, tra cui segretaria generale di Nidil e Filcams, e successivamente segretaria della Camera del Lavoro Metropolitana e poi della Piana. Bonora ha sempre dimostrato un forte impegno nel settore del lavoro e dell’immigrazione.