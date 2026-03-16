20.1 C
Firenze
lunedì 16 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Al sindaco di Kyiv le chiavi della città di Firenze nell’anno dei 60 anni del gemellaggio

La sindaca di Firenze, Sara Funaro: "Un gesto simbolico ma carico di significato per rinsaldare un legame storico"

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Vitaliy Klitschko (foto Instagram)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Il sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko riceverà le chiavi della città di Firenze.

La sindaca Sara Funaro gli consegnerà la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città venerdì (20 marzo) alle 12 in Sala degli Elementi a Palazzo Vecchio.

“Un gesto simbolico ma carico di significato per rinsaldare un legame storico: Firenze, città di pace e dialogo tra i popoli, vuole ribadire in questo modo la propria vicinanza ai cittadini di Kyiv e al popolo ucraino e sottolineare il ruolo importante rivestito da Klitschko in questi anni di scontro e conflitto. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – Il rapporto tra le nostre città affonda le sue radici nella storia. Nel 1966, quando l’alluvione colpì duramente Firenze, da Kyiv arrivarono aiuti e solidarietà, un segno di amicizia che Firenze non ha mai dimenticato. Per questo consegnare le chiavi della città al sindaco Klitschko assume oggi un valore ancora più forte, mentre ci avviciniamo al 2027, quando ricorreranno i sessant’anni dallo storico gemellaggio tra Firenze e Kyiv. Con questa cerimonia vogliamo riaffermare con forza il valore della solidarietà tra le città e l’impegno comune per la pace, la libertà e la convivenza civile”.

L’evento è su invito. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.1 ° C
20.8 °
19.3 °
34 %
5.1kmh
20 %
Lun
20 °
Mar
18 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1329)ultimora (1185)sport (58)Eurofocus (56)demografica (30)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati