La Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia Primavera

FIRENZE – La Fiorentina torna sul tetto d’Italia a livello giovanile. Al termine di una finale combattuta e decisa nella ripresa, la formazione viola supera il Parma per 2-1 e conquista il quarto scudetto Primavera della sua storia. Un trionfo atteso da oltre quarant’anni: l’ultimo tricolore di categoria risaliva infatti al 1983, un lungo digiuno interrotto dopo aver collezionato ben cinque sconfitte consecutive negli atti conclusivi della competizione.

La prima frazione di gioco si sviluppa all’insegna di un sostanziale equilibrio. La compagine toscana prende in mano le redini del possesso palla nelle fasi iniziali, ma il Parma si dimostra ben organizzato, respingendo ogni timore reverenziale. Con il passare dei minuti, gli emiliani acquisiscono confidenza e concedono pochi spazi, affacciandosi in avanti con Plicco e Mikolajewski. La Fiorentina prova a pungere con una conclusione debole di Puzzoli e con uno schema su punizione non capitalizzato da Braschi, ma l’occasione più nitida per gli avversari arriva al 35′: il portiere viola Leonardelli è chiamato a un grande intervento per togliere dall’incrocio dei pali un calcio di punizione dello stesso Mikolajewski. Allo scadere del tempo, i toscani sfiorano il vantaggio sfruttando una leggerezza in disimpegno di Cardinali: Balbo recupera e serve Mazzeo, ma l’estremo difensore gialloblù Astaldi salva il risultato con un intervento prodigioso.

Il rientro dagli spogliatoi vede le due squadre contratte, con la tensione della posta in palio che genera inevitabili errori e imprecisioni in fase di impostazione. Dopo alcune schermaglie — un contropiede viola guidato da Braschi e arginato da Konate, e un paio di iniziative insidiose del parmense Cardinali sventate con affanno dalla retroguardia toscana — l’episodio che stappa la partita si materializza al 27′. Un contatto in area tra il viola Mazzeo e Martinez spinge il direttore di gara a decretare un calcio di rigore, una decisione apparsa fortemente dubbia. Dal dischetto si presenta Braschi, che si dimostra freddo, non sbaglia e porta in vantaggio la Fiorentina.

Il Parma cerca l’immediata reazione affidandosi all’agonismo e ai cambi, ma il fortino viola regge l’urto, respingendo in particolare un pericoloso inserimento di Tigani imbeccato da Castaldo. Nel momento di massimo sforzo degli emiliani, la Fiorentina si dimostra cinica e assesta il colpo del raddoppio al 38′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo teso, svetta la testa di Kouadio, che trafigge Astaldi per il 2-0. I gialloblù non depongono le armi e riescono ad accorciare le distanze al 43′ con Mikolajewski, riaprendo la contesa per le battute finali. Al triplice fischio si concretizza il trionfo della Fiorentina, che torna ad alzare lo scudetto Primavera.

Il tabellino