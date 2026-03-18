Paura a Firenze per l’incendio di un terrazzo in un condominio: salvato un coniglio

LIVORNO – Fiamme nel pomeriggio di ieri (17 febbraio) in via Umbria, per un incendio di una terrazza di un appartamento situato al secondo piano di un condominio composto da tre piani fuori terra. Sul posto i vigili del fuoco sono arrivati con una squadra, un’autoscala e una botte dalla sede centrale.

Dalla terrazza fuoriuscivano le fiamme che hanno propagato l’incendio al terrazzo confinante dello stesso piano ed è rimasto danneggiata anche una parte della terrazza sottostante. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio prima che questo si propagasse alle parti interne degli appartamenti e messo in sicurezza un animale da compagnia un piccolo coniglio rimasto illeso.

Il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale e sul posto è stato richiesto l’intervento di un equipaggio sanitario. Presenti anche polizia e polizia locale.

È stato richiesto l’intervento del personale di Toscana Energia per la chiusura della linea del gas per l’appartamento per il coinvolgimento della caldaia presente sulla terrazza.