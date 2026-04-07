Paura per un locomotore in fiamme alla stazione di Dicomano

DICOMANO – Paura nel tardo pomeriggio di oggi (7 aprile) alla stazione ferroviaria di Dicomano, dove un incendio è divampato a bordo di un locomotore alimentato a gasolio, seminando il panico tra i passeggeri in attesa e a bordo del convoglio.

L’allarme è scattato poco dopo le 17,30, facendo convergere in piazza della stazione una massiccia mobilitazione di soccorsi coordinata dal comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, supportate dal personale della sede centrale, con due autobotti e un carro aria per fronteggiare le fiamme alimentate dal combustibile.

Il personale delle Ferrovie dello Stato ha attivato immediatamente le procedure di emergenza, provvedendo all’evacuazione rapida di tutti i passeggeri presenti sul treno. Grazie alla prontezza dell’intervento, non si sono registrati feriti né intossicati tra i viaggiatori.

I vigili del fuoco, sotto la supervisione del funzionario di turno, hanno lavorato per circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alle altre carrozze o alle strutture della stazione, riuscendo a mettere l’incendio sotto controllo in breve tempo.

L’area del binario interessata è stata messa in sicurezza, mentre i tecnici sono al lavoro per valutare l’entità dei danni al materiale rotabile.

Restano da accertare le cause del rogo, probabilmente riconducibili a un guasto tecnico o a un surriscaldamento improvviso del sistema di trazione. Paralizzata la circolazione ferroviaria sulla linea nel corso delle operazioni di soccorso.