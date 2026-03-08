Scoiattolo incastrato nel foro di un albero salvato dai vigili del fuoco

FIRENZE – Singolare intervento effettuato effettuato dalla squadra del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze, ieri sera (7 marzo) alle 18 nel comune di Firenze in via dei Bassi, intervenuti per il soccorso a uno scoiattolo, rimasto bloccato con il corpo a metà in un buco che si è creato alla base della biforcazione dei rami di una pianta.

Alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, hanno notato una coda che si muoveva nel tronco di un albero, allertati i genitori è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Il personale ha posizionato due pezzi di scala italiana per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trova il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami.

Lo scoiattolo era rimasto a testa in giù e solo la parte posteriore (coda e zampe posteriori) era fuori. I vigili del fuoco hanno utilizzato la lama del seghetto a legno e con dei cacciavitoni sbriciolato la corteccia per aumentare il diametro del foro, facendo attenzione a non ferire lo scoiattolo. Dopo una accurata e minuziosa operazione lo scoiattolo, come ha avuto la possibilità di maggior movimento, con un rapido balzo si è allontanato velocemente.