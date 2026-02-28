Una rissa per un debito non saldato a monte dell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze

FIRENZE – Svolta nell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze, carabinieri arrestano tre persone.

Nell’arco della notte fra giovedì e ieri (27 febbraio) poco dopo le 2 a seguito di segnalazione di alcuni cittadini al 112 per una rissa in atto, i militari del Nucleo radiomobile di Firenze sono intervenuto sul posto dove era ancora in corso una vera e propria rissa all’interno di un appartamento. La vicenda vedeva coinvolte almeno quattro persone che si fronteggiavano armate di coltelli e mazza da baseball. In particolare, la lite aveva avuto inizio in strada, dove tre soggetti avevano cominciato a fronteggiarsi, accedendo successivamente in una abitazione, dove vi erano altri due individui, uno dei quali partecipava attivamente ai successivi sviluppi. L

a violenza della scena presentatasi agli occhi dei carabinieri intervenuti è stata tale da richiedere l’estrazione delle armi a scopo di deterrenza, e solo dopo ripetute intimazioni a fermarsi, i soggetti coinvolti hanno cessato l’azione offensiva. A terra rimanevano tre soggetti in stato di incoscienza e con profonde ferite mentre un quarto soggetto ere illeso. All’arrivo sul posto i sanitari constavano il decesso di un 34enne, italiano, colpito da numerose coltellate profonde. Gli altri tre, dopo le cure, sono stati tratti in arresto per rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio, per tale ragione condotti al carcere di Sollicciano.

Secondo quanto emerso nel corso delle prime indagini coordinate dalla procura di Firenze e condotte dai carabinieri del Reparto operativo, all’origine dello scontro ci sarebbe il tentativo di riscossione violenta di un debito non saldato le cui ragioni sono in corso di accertamento.