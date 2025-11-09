Il Bisonte Firenze mette nel mirino San Giovanni in Marignano

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze ci ha preso gusto ed ora vuole ripetere il successo da tre punti.

Di nuovo un impegno casalingo per Il Bisonte Firenze, che oggi (9 novembre) alle 18 ospita al Pala BigMat la Omag-Mt San Giovanni in Marignano per l’ottava giornata della serie A1 Tigotà: a distanza di una settimana dalla prima vittoria piena stagionale contro Perugia, le bisontine tornano fra le mura amiche per affrontare le neopromosse romagnole, che al momento sono il fanalino di coda con tre punti, ma che sono reduci dal primo storico successo nella massima categoria ottenuto contro Cuneo.

Una squadra quindi carica di entusiasmo e fiducia, contro cui Il Bisonte dovrà di nuovo mettere in campo quelle caratteristiche tecniche, fisiche e mentali che gli hanno permesso di andare a punti per sei partite di fila.

Oltre all’allenatore della Omag-Mt Massimo Bellano, che ha allenato Il Bisonte dall’estate 2021 al dicembre 2022, le ex della sfida sono due: a Firenze c’è Sofia Valoppi, che ha giocato nella Consolini nella scorsa stagione conquistando la doppietta promozione in A1-Coppa Italia di A2, mentre a San Giovanni in Marignano c’è Sara Panetoni, bisontina per tre stagioni fra il 2020 e il 2023. Non ci sono precedenti fra le due squadre.

“Ci aspetta una partita difficile . dice coach Federico Chiavegatti – contro una squadra che si è sbloccata e lo ha fatto piuttosto bene, vincendo 3-0 contro una Cuneo che finora aveva sempre performato. La Omag-Mt sembra aver trovato la quadra, quindi dovremo aspettarci un’altra battaglia: noi veniamo da un bel risultato, dovremo entrare in campo consapevoli di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo fare, ma al tempo stesso consci che loro arriveranno a Firenze col pieno dell’entusiasmo. San Giovanni sta facendo bene nella fase del cambio palla, e ha tante buone soluzioni a disposizione: Brancher è un terminale importante, Piovesan e Nardo sono nuove o quasi in A1 ma vengono da un bellissimo campionato di A2 e probabilmente avevano solo bisogno di trovare il ritmo. Noi come sempre dovremo essere incisive al servizio e ordinate a muro-difesa: cercheremo di fare il meglio possibile e di portarci a casa la partita”.

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano di Massimo Bellano dovrebbe schierarsi con la tedesca Sarah Straube (classe 2002) in palleggio, la brasiliana Edinara Brancher (1996) come opposto, Alice Nardo (2002) e Anna Piovesan (2004) in banda, la russa Elizaveta Kochurina (2002) e Sara Caruso (2001) al centro e Agata Tellone (2002) nel ruolo di libero.

La partita fra Il Bisonte Firenze e Omag-Mt San Giovanni in Marignano sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.