A Genova la Rari Nantes Florentia vince la battaglia

Getting your Trinity Audio player ready...

Iren Genova Quinto – Rari Nantes Florentia 11-12 (1-3 5-3 4-4 1-2)

IREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, S. Villa, F. Panerai 4, M. Perongini, D. Puccio 3, A. Nora, N. Figari 2, A. Massa, M. Aicardi 1, J. Gambacciani, A. Noli, F. Gandolfo. All. Bittarello

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, D. Borghigiani, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 2, N. Benvenuti 1, G. Bini 5, N. Hofmeijer, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

ARBITRI: Colombo e Petronilli

NOTE: Usciti per limite di falli Chemeri (Q) e Turchini (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 3/9 + un rigore e Florentia 5/8 + un rigore. Espulso per proteste Aicardi (Q) nel quarto tempo.

GENOVA -Vittoria doveva essere e vittoria è stata

. Nell’ottavo turno della regular season maschile di serie A1, la Florentia annulla il fattore campo e batte l’Iren Quinto. Un successo tutto cuore e grinta del sette biancorosso che dopo un avvio a tutto gas rallenta senza mai perdere il controllo del gioco e del risultato tenendo a distanza i padroni di casa fino a metà del terzo tempo, quando la squadra di Bittarello mette la freccia senza fare i conti con l’orgoglio e i muscoli della coppia Bini – Sordini che nel giro di pochi minuti ristabiliscono le gerarchie e gli equilibri.

Per la squadra di Minetti tre punto d’oro che valgono doppio in chiave salvezza che oltre alla classifica mettono il turbo al morale in vista del prossimo match casalingo, contro la Telimar Palermo appaiata a quota dieci con il sette biancorosso.

Per la Florentia oltre all’ottimo gioco di squadra, da evidenziare l’ottima prova della premiata ditta Sordini e Bini, con quest’ultimo mattatore con una manita pesante che oltre ai tre punti gli vale il duello a distanza con l’ex Panerai, autore di un poker, e sale a quota tredici in classifica.