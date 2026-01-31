Bisonte Firenze, dopo la sosta c’è Milano: inizia il rush finale del campionato

FIRENZE – Dopo la pausa dedicata alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa, torna la Serie A1 Tigotà con la volata finale della regular season, e con Il Bisonte Firenze che domani (1 febbraio) alle 17 ospita al Pala BigMat la Numia Vero Volley Milano per la 22esima giornata.

Ne mancano cinque per chiudere il campionato, e le bisontine entrano nella fase più difficile del loro calendario, dovendo ancora affrontare tre delle migliori cinque della classifica, tutte in casa: fortunatamente ci arrivano con una posizione abbastanza solida, la settima, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma l’ultimo ko con San Giovanni in Marignano insegna che niente è scontato, e che ci sarà ancora da lottare per raggiungere matematicamente l’obiettivo salvezza. Quella con la corazzata Milano, attualmente terza, sarà una partita difficilissima, ma all’andata Il Bisonte ha provato a giocarsela con le sue armi, conquistando anche un bel set, ed è quello che dovrà cercare di fare anche domani, senza nulla da perdere.

L’unica ex della sfida è Emma Cagnin, che ha vestito la maglia de Il Bisonte nella scorsa stagione. I precedenti invece sono ventitré, con sette vittorie per le bisontine (l’ultima il 13 marzo 2022, 3-2 al Pala BigMat) e sedici per le lombarde (di cui dodici nelle ultime tredici gare giocate).

“Torniamo a giocare dopo uno stop un po’ più lungo del solito – dice coach Federico Chiavegatti – una pausa che ci ha permesso di staccare un attimo, e adesso entriamo in una fase di campionato che ci vedrà affrontare tre delle big five della classifica: cominciamo da Milano, e sarà sicuramente una partita molto impegnativa, perché la loro qualità è indiscutibile in ogni reparto, e in rosa hanno campionesse che lottano per obiettivi molto importanti. Noi avremo la possibilità di giocare con la testa libera, senza grosse pressioni, e dovremo essere concentrati soprattutto su quello che dobbiamo fare nella nostra metà campo: vogliamo metterle in difficoltà come abbiamo fatto all’andata, quando abbiamo portato via un set in casa loro, cercando magari di spingerci oltre e costringendole a fare qualcosa di più del normale per vincere”.

La Numia Vero Volley Milano di coach Stefano Lavarini, al netto del possibile turnover, potrebbe schierarsi con Francesca Bosio (classe 1997) in palleggio, Paola Egonu (1998) come opposto, la serba Hena Kurtagić (2004) e Anna Danesi (1996) al centro, Rebecca Piva (2001) e la statunitense Khalia Lanier (1998) in banda e Eleonora Fersino (2000) nel ruolo di libero.