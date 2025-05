Civ 2025, Il Mugello accende la lotta per il titolo

Getting your Trinity Audio player ready...

SCARPERIA – L’emozione delle due ruote italiane torna protagonista su uno dei circuiti più leggendari del nostro paese: il Mugello Circuit. Dal 30 maggio all’1 giugno, il Campionato italiano velocità (Civ) approda in Toscana per il secondo round della stagione, pronto a offrire gare mozzafiato, duelli ravvicinati e una vetrina importante per i giovani talenti emergenti del motociclismo.

Un evento da non perdere per gli appassionati, ma anche un’opportunità per le famiglie di godersi un intero fine settimana tra adrenalina, sport e intrattenimento all’aria aperta.

Superbike: lotta accesa tra Delbianco e Pirro

Nella Superbike, categoria di punta, l’attenzione sarà tutta rivolta ad Alessandro Delbianco. Il pilota Yamaha arriva al Mugello con il morale alto dopo aver centrato una doppietta nel primo round di Misano. La competizione, però, resta apertissima: il campione uscente Michele Pirro (Ducati) è deciso a riscattare la caduta subita in gara 1 e a difendere il suo titolo. Anche Luca Vitali e Samuele Cavalieri, entrambi in sella a Ducati Broncos, si candidano con forza a giocarsi un posto sul podio. Nella neonata categoria Production Bike, invece, il favorito è ancora una volta Davide Stirpe, intenzionato a confermare la propria supremazia.

Lorenzo Dalla Porta punta al riscatto in casa

Dopo l’esaltante doppietta di Luca Ottaviani che ha inaugurato la stagione con grande impatto, la Supersport 600 NG si prepara a regalare altre emozioni sul tracciato del Mugello. Il pilota toscano Lorenzo Dalla Porta, ancora in cerca della migliore condizione, punterà a sfruttare il vantaggio di correre in casa per rientrare tra i protagonisti di spicco. Tra i principali sfidanti si segnalano anche Artigas, Fuligni, Mantovani e Valtulini, pronti a lottare con determinazione per le posizioni di vertice.

Moto3 e Premoto3: il futuro del Motociclismo

Le categorie giovanili, Moto3 e Premoto3, restano il terreno ideale per far emergere i campioni di domani. In Moto3, la lotta si fa serrata tra Italia e Spagna: al comando c’è Marcos Ruda, con un margine di un solo punto su Pau Alsina Sanchez e di due su Elia Bartolini, promettendo una serie di gare ricche di emozioni. Nella Premoto3, a dominare è ancora Lorenzo Pritelli, seguito da vicino da Martin Alberto Galiuto. Attenzione particolare anche a Luana Giuliani, che a Misano ha conquistato il suo primo podio e la Red Bull Fastest Lap in Gara 2, e al debutto brillante di Luca Rizzi, subito protagonista in questa categoria.

Sportbike al debutto: emozioni e nuove gerarchie

Il debutto della nuova categoria Sportbike ha subito regalato emozioni, sconvolgendo le gerarchie in classifica. Al comando c’è Bruno Ieraci, inseguito da vicino da Mattia Sorrenti e dal campione in carica della Supersport 300, Alfonso Coppola. Tra i protagonisti si distingue anche Josephine Bruno, campionessa Civ Femminile 2024 e unica donna presente in gara, che a Misano ha raccolto i primi punti e mira a confermare il proprio valore anche sul circuito toscano.

Civ Mugello: emozioni dal vivo e in TV

Le gare del Civ in programma al Mugello saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e FedermotoTV, ma l’esperienza migliore resta quella di viverle dal vivo per immergersi nell’atmosfera unica del circuito. I biglietti sono acquistabili su mugellocircuit.com e Ticketone, con tariffe scontate per i tesserati Fmi, gli under 18 e ingresso gratuito per i bambini sotto i 15 anni accompagnati. Inoltre, i residenti nel Comune di Scarperia e San Piero potranno entrare gratuitamente.

Particolare attenzione è dedicata anche ai più piccoli: la Scuola Minimoto offrirà a bambini dai 6 ai 14 anni l’opportunità di provare l’emozione della guida in piena sicurezza, con tecnici FMI presenti e tutto il materiale necessario fornito gratuitamente, durante le giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno.

Dopo questo secondo appuntamento, il Civ tornerà a correre al Mugello per la tappa conclusiva della stagione, in programma dal 3 al 5 ottobre, promettendo un finale di campionato ricco di emozioni.