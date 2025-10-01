Conference League, Pioli ci crede: “È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli e l’attaccante Lorenzo Piccoli hanno parlato dal Viola Park del momento della squadra e degli obiettivi europei.

Pioli ha annunciato che la formazione sarà comunicata solo poche ore prima del match e che l’unico indisponibile è Sohm. Tornando sulla frase di inizio stagione relativa alla Champions ha chiarito: “Non fu interpretata male, il mio obiettivo era alzare il livello e dare responsabilità alla squadra. Credo nei miei ragazzi e resto positivo”. Sulla Conference è netto: “È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo”. Guardando al campionato e al pari di Pisa, il tecnico ha sottolineato la necessità di maggiore concretezza: “So bene cosa significa allenare la Fiorentina, dobbiamo andare avanti con fiducia per uscire da questa fase delicata”.

Il rapporto con la società, ha spiegato, resta costante: “Con Commisso ci sentiamo ogni settimana, con la dirigenza mi confronto ogni giorno, soprattutto nei momenti difficili”. Sugli avversari del Sigma ha evidenziato: “Squadra fisica, non segna molto ma ha la miglior difesa del campionato. Servirà rispetto e attenzione”. Pioli ha poi riconosciuto la legittimità delle critiche dei tifosi: “Sono giuste, tengono molto alla squadra. Neppure io sono contento, ma sono motivato a riportare la Fiorentina al livello che merita”.

Al suo fianco, Piccoli ha raccontato l’emozione per l’esordio europeo: “Domani sarà speciale, ci saranno la mia famiglia e i miei amici. È un motivo in più per vincere”. Sul trasferimento oneroso ha aggiunto: “È un onore, ma non un peso. Voglio far valere le mie caratteristiche: attacco alla profondità, dinamismo e presenza in area”. L’attaccante ha sottolineato l’esigenza di maggiore cattiveria sotto porta: “Sappiamo la situazione, dobbiamo dare tutti qualcosa in più ed essere più concreti. Io sono pagato per fare gol e mi impegnerò per questo”. Infine un pensiero al pubblico: “I tifosi viola sono passionali e ci sostengono fino all’ultimo, tocca a noi con i risultati portarli sempre dalla nostra parte”.