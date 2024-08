Savino Del Bene Scandicci, passerella per lo staff guidato da Stephane Antiga

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Dopo il raduno è tempo di passerella per la Savino Del Bene Scandicci.

La prima presentazione spetta allo staff tecnico e medicno

Stephane Antiga sarà il nuovo head coach della prima squadra. Con una vasta esperienza internazionale e numerosi successi alle spalle, Antiga avrà il compito di guidare la Savino Del Bene Volley nelle sfide di serie A1, Coppa Italia e Cev Champions League.

Al suo fianco ci sarà Sandor Kantor, tecnico ungherese e secondo allenatore della Savino Del Bene Volley dal 2021, confermato anche per la prossima stagione nel suo ruolo.

A proposito di conferme da segnalare quella di Andrea Panzeri, che rispetto al recente passato cambierà ruolo. Se nella passata stagione Andrea ha infatti svolto compiti da sparring partner, durante la prossima annata sportiva ricoprirà il ruolo di terzo allenatore.

Il coaching staff si arricchisce inoltre con l’arrivo di Antonio Orlandi. Dopo due anni di esperienza in Romania e Finlandia, l’ex Casalmaggiore torna in Italia e approda per la prima volta in Toscana. Antonio ricoprirà il ruolo di collaboratore Tecnico.

Un’altra novità importante rispetto alla scorsa stagione è poi rappresenta dal nuovo preparatore atletico Marco Sesia. Piemontese, laureato in Scienze Motorie all’Università di Torino, Sesia dopo due stagioni a Pinerolo, ha deciso di sposare il progetto della Savino Del Bene Volley, anche se prima di aggregarsi al gruppo guidato da coach Antiga, sarà impegnato con la Nazionale turca alle Olimpiadi.

Confermato nel suo ruolo Fabio Gabban, che prosegue la sua collaborazione con la Savino Del Bene Volley continuando a lavorare come scoutman.

Per quanto riguarda il reparto medico/fisioterapico, vengono confermati i dottori Eligio Cavalli e Monica Fabbri nel ruolo di medici del club, oltre a Sebastiano Cencini che, attualmente impegnato con la nazionale azzurra di Fefè De Giorgi, è pronto, dopo gli impegni con l’Italia, a riprendere il suo ruolo di fisioterapista. Cencini sarà assistito anche nel corso della stagione 2024-2025 da Giacomo Antoni, anche lui confermato. Continuano inoltre a far parte dello staff della Savino Del Bene Volley anche l’osteopata Matteo Gori e il nutrizionista Christian Petri.

Concludendo con le conferme, da segnalare poi anche quella di Simona Musumeci, continuerà il suo lavoro di team manager della squadra.