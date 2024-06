Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Finale playoff pallanuoto, Florentia-Auditore Crotone a Firenze, piscina di Bellariva.

Finale playoff pallanuoto, sabato 1 giugno alle 19.30 a Firenze prima partita per la promozione in A1 tra Rari Nantes Florentia allenata da Minetti e Rari Nantes Auditore Crotone allenata da Arcuri.

Seconda partita mercoledì 5 giugno a Crotone.

Eventuale bella sabato 8 giugno a Firenze.

Archiviata la doppia vittoria in semifinale contro La Lazio, la Rari Nantes Florentia di Minetti dunque torna a Bellariva per la finale playoff, gara 1, a cospetto della Rari Nantes Auditore Crotone, vice capolista del girone Sud. Tutti a disposizione di Minetti, fischio d’inizio sabato 1 giugno, ore 19.30, dirige il duo Roberti Vittory – Piano, il match verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina Italia7 al link https://www.facebook.com/italia7

Rari Nantes Florentia capolista imbattuta dopo la regular season.

Rari Nantes Crotone in finale playoff dopo aver battuto Chiavari.

Rari Nantes Florentia in finale dopo aver battuto Lazio.

Lazio battuta da Florentia anche nella seconda gara. Una vittoria 6 a 5 con cui la squadra fiorentina approda in finale per cercare quella promozione in A1 sfumata un anno fa. RN Auditore Crotone, vittoriosa nell’altra semifinale promozione contro il Chiavari.

Una vittoria stretta ma preziosa per il sette gigliato che dunque riaccende le speranze dopo la finalissima della passata stagione persa in gara 3 contro il Camogli. Per la Lazio di mister Ruffelli la magra consolazione di aver tenuto testa alla capolista imbattuta del girone Nord, mentre per la Florentia, sottolinea la società toscana, quella di aver saputo dosare testa e tecnica senza mai andare in affanno.

La Rari Nantes Auditore Crotone ha superato la semifinale contro il Chiavari Nuoto, attraverso due grandi prestazioni concluse con altrettante vittorie.