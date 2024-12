FIRENZE – Fiorentina-Empoli, D’Aversa: “Felici di giocare. Vuol dire che Bove sta meglio”

Fiorentina-Empoli mercoledì 4 dicembre alle ore 21 allo stadio di Firenze.

Partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia diretta da Antonio Giua di Olbia. Luca Mondin di Treviso e Francesca Di Monte di Chieti gli assistenti; Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco il IV ufficiale; Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano l’Avar.

Diretta tv Italia 1.

Tornano in campo i viola di Raffaele Palladino dopo il malore di Edoardo Bove, 22 anni, durante la partita con l’Inter di domenica 1 dicembre. Bove, ricoverato a Careggi, Firenze, ha sollecitato lui stesso i compagni a tornare a giocare.

L’Empoli aveva dato subito disponibilità per un eventuale rinvio della partita.