Fiorentina-Inter, Palladino: “Grande partita per mettere in difficoltà nerazzurri”

FIRENZE – Fiorentina-Inter giovedì 6 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per la 14esima giornata di serie A, recupero della sfida interrotta al Franchi per il malore di Edoardo Bove.

E proprio da dove si è interrotta riparte la partita tra viola di Palladino e nerazzurri di Inzaghi, con il via al 17esimo minuto del primo tempo.

Fiorentina-Inter diretta da Daniele Doveri di Roma, con Costanzo e Rossi assistenti e Fourneau quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Paganessi.

Non possono scendere in campo i neo arrivati dal calciomercato.

Per la Fiorentina Michael Folorunsho (arrivato dal Napoli), Pablo Marì (arrivato dal Monza), Cher Ndour (arrivato dal Besiktas), Nicolò Zaniolo (arrivato dal Galatasaray), Nicolò Fagioli (arrivato dalla Juventus)

Per l’Inter non ci sarà Nicola Zalewski (arrivato dalla Roma).

Palladino: “La società ha preso dei calciatori molto bravi. Otto uscite e cinque entrate, fatte con la massima sintonia. Scelte cha abbiamo fatto per creare una Fiorentina sempre più forte e che vanno ad inserirsi in una rosa già competitiva. Sarà importante fare entrare i nuovi bene nel gruppo, ma tanti già si conoscono e quindi tutto avverrà naturalmente. Voglio ringraziare il Presidente Commisso ed i Direttori del Club per aver rifiutato offerte molto importanti. Pradè, Ferrari e Goretti ci hanno messo cuore e anima”.

Con l’Inter saremo solo quattordici per questioni di mercato e regolamento, ma sono sicuro che i ragazzi faranno un grande partita per cercare di mettere in difficoltà l’Inter, insieme a qualche ragazzo della Primavera”.