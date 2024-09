Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Lazio, Palladino: “Pronti per una grande prestazione”

Fiorentina-Lazio domenica 22 settembre alle ore 12.30 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per la quinta giornata del campionato di serie A diretta da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti Del Giovane e Di Iorio. Colombo IV ufficiale, Abisso e Chiffi Var e Avar.

Fiorentina di Raffaele Palladino con 3 punti in classifica in cerca della prima vittoria in campionato.

Lazio di Marco Baroni a quota 7 punti in classifica.

Allo stadio Franchi, così come su tutti i campi, un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci.

Palladino: “Affrontiamo una squadra in salute, pericolosa, con individualità importanti. Conosce bene Baroni e lo stimo. Noi abbiamo preparato benissimo la partita. Siamo pronti per una grande prestazione”.

Baroni: “Sarà una partita complicata come tutte. Con la Fiorentina siamo le squadre che hanno tirato più in porta, sarà una partita sicuramente spettacolare. Credo che ci sono tante situazioni nella Fiorentina perché c’è gamba e qualità. Dobbiamo stare molto attenti sulle palle inattive, hanno già fatto tre gol, hanno Biraghi che calcia molto bene. Non possiamo sbagliare la prestazione”.