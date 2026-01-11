5.7 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Una grande Fiorentina non basta: il Milan pareggia allo scadere

Beffa per i toscani al Franchi. Il vantaggio di Comuzzo annullato da Nkunku in extremis

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Fiorentina Milan
Foto di: IG / Acf Fiorentina
1 ' di lettura

FIRENZE – Il Milan la riprende per i capelli, proprio quando il sipario stava per calare. All’Artemio Franchi finisce 1-1, un pareggio deciso al fotofinish che lascia l’amaro in bocca alla Fiorentina e salva la domenica di Massimiliano Allegri.

Tutto succede al 90′. Saelemaekers strappa un pallone velenoso a Dodo sulla fascia – tra le proteste veementi dei padroni di casa – e innesca Fofana. Il tocco verticale trova Nkunku: destro violento, palo interno e rete. Il check del VAR conferma: il gol è regolare. È la doccia fredda per una Fiorentina che aveva accarezzato l’impresa.

La gara, vibrante fin dall’avvio, ha vissuto due volti distinti. Nel primo tempo i rossoneri sprecano l’impossibile. L’asse Füllkrug-Pulisic funziona a meraviglia, ma l’americano ha le polveri bagnate. Per tre volte Pulisic si trova a tu per tu con De Gea, ma tra i miracoli del portiere spagnolo e la troppa imprecisione, il risultato non si sblocca. Il nervosismo, però, sale sulla panchina viola: poco prima dell’intervallo, il tecnico Vanoli viene espulso per proteste eccessive contro l’arbitro Massa.

Nella ripresa, la musica cambia. La Fiorentina rientra con un altro piglio, mettendo pressione alla difesa milanista. Al 66′ l’episodio che rompe l’equilibrio: angolo pennellato da Gudmundsson, la difesa ospite dorme e Comuzzo svetta di testa, battendo Maignan. 1-0 meritato per l’intensità mostrata.

Allegri capisce che non c’è più tempo. Rivoluziona la squadra con un triplo cambio (dentro anche Leao) e poi tenta il “tutto per tutto”: fuori un difensore, Pavlovic, dentro Nkunku al 74′. Una mossa spregiudicata che paga i dividendi proprio allo scadere. Dopo il pari, il recupero è una battaglia di nervi, ma il risultato non cambia più nonostante le occasionissime di Brescianini (traversa) e Kean negli istanti finali. Un punto a testa che premia la caparbietà del Milan e punisce oltremodo una buona Fiorentina.

Il tabellino

FIORENTINA (4-4-2)

De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens (82′ Ranieri); Mandragora (66′ Brescianini), Fagioli, Ndour (90’+1′ Sohm, Parisi (82′ Fortini); Kean, Gudmundsson (82′ Solomon). All. Vanoli.
MILAN (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic (74′ Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (63′ Fofana), Ricci, Jashari (59′ Rabiot), Estupinan (59′ Bartesaghi); Fullkrug (59′ Leao), Pulisic. All. Allegri.
RETI: 66′ Comuzzo (F), 90′ Nkunku (M).
NOTE: Ammoniti: Kean (F), Vanoli (F), Estupinan (M), Fagioli (F), Rabiot (M), Fofana (M). Espulsioni: Vanoli (F).

© Riproduzione riservata

