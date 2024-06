Getting your Trinity Audio player ready...

Florentia torna in A1, grande festa della Rari Nantes che dopo tre anni in A2 torna nella massima serie di pallanuoto.

Rari Nantes Florentia di Minetti vince ai rigori la partita di ritorno finale playoff in trasferta con Auditore Crotone, dopo il risultato 8-8 nei tempi regolamentari.

Dopo aver vinto 11-5 la partita di andata a Firenze.

Esulta la società, protagonista di una stagione trionfale in A2 sempre imbattuta.

E dopo tre anni in A2 Rari Nantes Florentia torna nella massima serie.

Applausi per il Crotone di Arcuri. Luca Bossi, assessore Comune di Crotone: “Avete onorato una intera città con una prestazione superlativa nel nostro impianto comunale e il sentimento che proviamo è quello dell’orgoglio. Il risultato non toglie nulla a un percorso incredibile, e un decimo di secondo vi ha negato la vittoria. I complimenti alla squadra, all’allenatore, allo staff, al presidente”.

Rari Nantes Florentia: “Una vittoria sofferta ma meritata che chiude il conto di una stagione trionfale del sette gigliato che termina la stagione da imbattuta, sia in regular season che nella fase finale ai playoff”. Per il tecnico toscano la soddisfazione della prima promozione ufficiale, dopo l’amara sconfitta al fotofinish della passata stagione.

R.N. L. AUDITORE-R.N. FLORENTIA 10-12

R.N. L. AUDITORE: G. Vasovino, M. Chiodo 1, M. Abela, D. Zovko, G. Candigliota, M. Tkac, M. Giacoppo, R. Spadafora, F. Lapenna 1, A. Privitera 3, L. Orlando, E. Caliogna 3, P. Palermo, D. Marrazzo. All. F. arcuri

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Generini, M. Stocco, C. Di Fulvio 6, T. De Mey 1, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, G. Chemeri, N. Benvenuti 1, S. Sordini, A. Di Fulvio, G. Gioia, C. Mancini. All. L. minetti

Arbitri: Navarra e Giacchini

Parziali: 1-2 3-1 3-4 1-1 Uscito per limite di falli Turchini (F) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: RN L. Auditrore 1/7 + due rigori, RN Florentia 3/12. Spettatori 200 circa. Tempi regolamentari finiti in parità, seguono i tiri di rigore: C. Di Fulvio (F) gol, Privitera (A) gol, Sordini (F) gol, Giacoppo (A) gol, De Mey (F) gol, Tkac (A) sbaglia, A. Di Fulvio (F) gol, Orlando (F) sbaglia.