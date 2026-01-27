Giani saluta il nuovo presidente viola: “Giuseppe saprà onorare l’eredità del padre”

FIRENZE – Le istituzioni toscane abbracciano il nuovo corso della Fiorentina. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha voluto congratularsi subito con Giuseppe B. Commisso. Da oggi è ufficialmente lui a guidare il club viola. La nomina è arrivata poche ore fa, decisa dal consiglio di amministrazione riunito a Firenze.

È un passaggio di testimone segnato dalla commozione. Giuseppe succede al padre Rocco, l’imprenditore italo-americano scomparso a New York lo scorso 16 gennaio. “A Giuseppe vanno i più sentiti auguri di buon lavoro”, ha dichiarato il Governatore.

Nelle parole di Giani c’è fiducia. C’è la convinzione che il figlio saprà raccogliere il testimone nel modo migliore. Il tema centrale è la continuità. Secondo il presidente della Regione, il nuovo vertice societario saprà rispettare i valori storici della squadra, proprio come fatto dal padre.

Non è solo una questione aziendale. In ballo c’è un sentimento popolare. Giani auspica che questa presidenza possa “accrescere quel patrimonio di passione e affetto” che lega indissolubilmente la città e i tifosi ai colori viola.

Anche lo sponsor Estra rivolge i propri auguri di buon lavoro a Giuseppe Commisso, nuovo presidente dell’Acf Fiorentina, che esprime apprezzamento per la scelta di continuità compiuta dalla famiglia Commisso e dalla governance del club. Una decisione che si inserisce nel solco di una visione di lungo periodo fondata su stabilità, responsabilità e legame con la città.

L’amministratore delegato di Estra, Nicola Ciolini, dichiara: “La collaborazione con cfFiorentina si inserisce in una prospettiva condivisa di crescita e sostenibilità. Guardiamo con fiducia a questa nuova fase, confermando il nostro impegno a fianco del club”.