10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Passaggio di testimone in casa viola: Giuseppe succede a Rocco, la presidenza resta in famiglia

Nuovo numero uno per il club gigliato: l'erede Commisso prende il comando. Nessun cambio nel management operativo

Primo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Giuseppe Commisso
Foto di: IG / giuseppebcommisso
1 ' di lettura

FIRENZE – Cambio al vertice in casa viola, ma nel segno della continuità familiare. Giuseppe B. Commisso è ufficialmente il nuovo Presidente della Fiorentina. La decisione è arrivata oggi, 27 gennaio 2026, al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione.

La governance del club non subisce scossoni. La proprietà ha scelto di blindare la dirigenza operativa. Mark Stephan è stato confermato nel ruolo di Chief Executive Officer. Stessa fiducia per Alessandro Ferrari, che mantiene la carica di General Manager. La squadra dirigenziale resta compatta.

Per Giuseppe Commisso non è un salto nel buio. Conosce bene le dinamiche societarie, avendo già ricoperto ruoli chiave nel club. Nelle sue prime parole c’è commozione e consapevolezza del peso di questa eredità. “È un grande onore”, ha commentato il neo Presidente.

Il suo mandato nasce con un obiettivo preciso: portare avanti il lavoro e la visione del padre Rocco. Non sarà solo al comando. C’è una novità importante nel Cda: l’ingresso di Catherine Commisso, sua madre. Una scelta simbolica e concreta che ribadisce l’impegno totale della famiglia verso Firenze.

Giuseppe ha garantito pieno sostegno al management. La linea è tracciata: rafforzare la società rispettandone la storia. Il legame con la città e con i tifosi resterà centrale, proprio come insegnato dal padre.

La Fiorentina guarda al futuro senza stravolgimenti. Il club conferma la strategia di lungo periodo. Le parole d’ordine restano stabilità e sostenibilità. L’obiettivo è consolidare il posizionamento della squadra, sia in Italia che sulla scena internazionale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.9 ° C
11.9 °
9 °
65 %
1.3kmh
20 %
Mar
10 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1444)ultimora (1281)sport (60)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati