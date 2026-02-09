Il Bisonte Firenze è salvo: dopo la vittoria a Busto Arsizio ora il sogno sono i playoff

Uyba Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-22, 23-25, 22-25, 22-25)

EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 7, Pelloni (L1), Gennari 10, Metwally ne, Seki 2, Diouf 9, Schmit, Parlangeli, Obossa 8, Eckl 6, Torcolacci 5, Boldini (L2) ne, Parra 13, Booth 1. All. Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 15, Morello 1, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani, Knollema 21, Malešević 6, Bukilić 16, Tanase 14, Kaçmaz, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Rossi – Marconi.

NOTE: durata set: 27’, 30’, 34’, 30’; muri punto: UYBA 5, Il Bisonte 7; ace: UYBA 3, Il Bisonte 4.

BUSTO ARSIZIO – Straordinaria impresa de Il Bisonte Firenze, che vince 3-1 a Busto Arsizio contro la Eurotek Laica Uyba e centra la matematica salvezza a tre giornate dalla fine. Un traguardo sudato e meritato, il cui raggiungimento consente di guardare all’ultima fase della regular season con un sogno, quello della qualificazione ai play off: i tre punti conquistati alla E-Work Arena permettono alle bisontine di agganciare l’Uyba a quota 27 e di guadagnarsi il momentaneo ottavo posto grazie a un successo in più rispetto alle farfalle, e anche se il calendario è proibitivo, la squadra di coach Chiavegatti proverà in ogni modo a mantenere questa posizione.

Giocando così, tutto è possibile: contro Busto, Il Bisonte è tornato ai livelli di inizio 2026, mettendo in difficoltà le avversarie fin dalla battuta (4 gli ace, tutti di Acciarri), e capitalizzando l’ottima prova a muro-difesa con l’alto rendimento di tutte le attaccanti, laterali e centrali, messe in ritmo da una ispiratissima Morello. L’Mvp se lo è preso ancora una volta Knollema, top scorer con 21 punti di cui 7, decisivi, nel quarto set, ma in doppia cifra sono andate anche Bukilic (16), Acciarri (15) e Tanase (14), con Malesevic che ha piazzato 4 muri e Valoppi brava a ricevere col 71% di efficienza e a ripulire tutto in difesa.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Barbolini risponde con Seki in regia, Obossa opposto, Parra e Gennari in posto quattro, Torcolacci e Eckl al centro e Pelloni libero.

Il Bisonte, come da piano gara, prova a spingere fin dalla battuta e i due ace di Acciarri valgono lo 0-3, poi Busto si riorganizza e impatta sul 5-5 con Parra, per sorpassare successivamente con l’attacco del 7-6 di Gennari: i due muri di Eckl valgono il primo allungo (9-7), Firenze rientra sul 10-10 con l’errore di Obossa, ma il primo tempo di Torcolacci e il diagonale di Parra riportano l’Uyba sul + 3 (13-10) e coach Chiavegatti decide di fermare il gioco. La reazione è super, le bisontine impattano sul 15-15 con Bukilic e Tanase ma Obossa le ricaccia subito indietro con l’ace del 17-15 e Barbolini prova il doppio cambio con Schmit e Diouf per Obossa e Seki, chiuso poi sul 20-18: le farfalle tengono il cambio palla anche grazie ai tanti errori delle bisontine (ben 10 nel set, di cui 6 in battuta e 3 in attacco), quello di Knollema vale il 23-20, poi Eckl procura tre set point (24-21) e sul secondo è un errore di Bukilic a consegnare il 25-22 a Busto.

Il Bisonte non ci sta e parte forte anche nel secondo (4-7 con Bukilic e l’errore di Obossa), sul 6-8 entra Booth per Torcolacci ma Tanase e Knollema allungano ancora (6-10) e Barbolini deve spendere il time out: le bisontine non si deconcentrano e trovano il + 5 col muro di Tanase (10-15), Barbolini prova il doppio cambio con Diouf e Schmit per Seki e Obossa e la sua squadra si riavvicina pericolosamente con attacco e muro di Parra (15-17), e allora Chiavegatti ferma il gioco, ritrovando l’abbrivio grazie a Knollema e all’ace di Acciarri (16-20). Barbolini chiama di nuovo time out, Parra si scatena e accorcia sul 18-20, poi sul 19-21 entra Villani per Knollema ma Bukilic sbaglia in attacco per il 20-21: Il Bisonte con le unghie e con i denti gestisce il cambio palla, poi Tanase chiude il lungo scambio del 21-24, ma Busto annulla i primi due set point (23-24) e Chiavegatti decide saggiamente di parlarci su, con Gennari che al rientro sbaglia la battuta per il 23-25.

Il Bisonte prova a mantenere l’inerzia nel terzo (1-4 con l’errore in attacco di Torcolacci), poi sul muro del 4-7 di Bukilic Barbolini spende il time out, ma Morello allunga ancora col tocco di seconda del 5-9 e Barbolini inserisce Battista per Parra: la stessa Battista riporta l’UYBA sull’8-9, sul 9-10 entra Diouf per Obossa ma Firenze riparte col muro di Malesevic proprio su Diouf (9-12), e dopo una fase punto a punto trova il + 4 grazie all’errore di Diouf (14-18), costringendo Barbolini a un nuovo time out. L’ace di Acciarri consente alle bisontine di salire sul 16-21, poi Gennari si scatena e con due punti di fila accorcia sul 19-21, tanto che Chiavegatti deve fermare il gioco: la pausa è fruttuosa, Knollema trova due attacchi per il 20-23, poi Gennari sbaglia in attacco (20-24), e al terzo set point è Bukilic (7 punti nel parziale col 60%) a trovare l’angolino con il diagonale del 22-25.

Nel quarto rimangono in campo Battista e Diouf e sono tre punti di fila in attacco di Knollema a creare il primo break (4-7), con Barbolini che inserisce Parra per Gennari e poi chiama time out: Busto si riorganizza e punto dopo punto ritrova la parità con attacco e muro di Diouf (11-11), Acciarri e Knollema riallungano (11-13), poi ancora Knollema trova il pallonetto del 12-15, e sul muro di Malesevic del 12-16 arriva il time out di Barbolini. Il Bisonte continua ad essere solido in side-out (16-20 con Bukilic), Busto non molla e torna sul – 2 con Parra (18-20), e allora Chiavegatti spende saggiamente il time out, ma il muro di Diouf vale il 21-22: sale la tensione, Battista sbaglia il servizio per il 21-23, poi Barbolini interrompe il gioco chiamando videocheck sul pancake di Bukilic, ma le immagini dimostrano che la serba ha difeso regolarmente, e quindi arrivano tre match point per Il Bisonte, che sul secondo chiude 22-25 con Knollema.

“Questi tre punti – dice coach Chiavegatti – sono veramente molto importanti per noi, innanzitutto perché ci permettono di chiudere il discorso salvezza, e poi perché ci fanno sognare la qualificazione ai play off. Sono davvero molto fiera delle mie compagne di squadra, anche oggi abbiamo combattuto alla grande: martedì torniamo subito in campo per una partita difficilissima contro Conegliano ma tutto può ancora succedere e per noi sarebbe bellissimo arrivare ai playoff”.