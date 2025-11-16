Il Bisonte Firenze, in casa ancora di domenica: c’è Busto Arsizio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La domenica al Pala BigMat è ormai diventata una piacevole consuetudine per Il Bisonte Firenze, che oggi (16 novembre) alle 17 ospita la Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio per la decima giornata della serie A1 Tigotà: per la quinta domenica di fila le bisontine giocheranno fra le mura amiche – anche se nella prima erano formalmente in trasferta nel derby contro la Savino Del Bene – e la speranza è di poter replicare quanto fatto nelle ultime due, concluse con due vittorie piene contro Perugia e San Giovanni in Marignano.

Obiettivo per niente semplice, perché dall’altra parte c’è una Uyba che mercoledì è tornata a vincere in casa contro Cuneo, e la cui classifica – dodicesimo posto con 9 punti – è un po’ bugiarda essendo viziata dal fatto di aver già affrontato quattro delle prime cinque. Il Bisonte invece è sesto a quota 13, viene da un ko contro la corazzata Milano in cui però ha di nuovo mostrato tutte le sue qualità, e dovrà ripartire proprio dal livello mostrato nel primo set vinto contro la Numia per provare a mettere in difficoltà la Eurotek.

L’unica ex della sfida è Francesca Villani, che ha giocato a Busto Arsizio nel 2019/20. I precedenti fra le due squadre sono ventiquattro, con l’Uyba che si è imposta per diciassette volte (di cui le ultime tre consecutive) e Il Bisonte sette (di cui solo una negli ultimi cinque confronti casalinghi).

“Busto arriva a Firenze dopo una vittoria netta – dice Federico Chiavegatti – nella quale sembra aver trovato la quadra del suo gioco: sarà una partita insidiosa, contro una squadra che ha una palleggiatrice a cui piace giocare con traiettorie molto veloci, quindi sarà importantissimo il servizio per tenerla lontana da rete, ma anche l’ordine a muro-difesa, fondamentale in cui secondo me abbiamo quasi sfiorato la perfezione nel primo set contro Milano. Veniamo da una buona prova contro una delle squadre più forti del campionato, adesso ci attende l’ultima partita dell’ennesimo tour de force stagionale, in cui dovremo essere brave a mantenere la nostra identità, a essere aggressive e a mettere in difficoltà più possibile le avversarie: la Uyba è un buon mix di giovani ed esperte, sarà l’ennesima battaglia e noi cercheremo di portarcela a casa”.

La Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio di coach Enrico Barbolini dovrebbe schierarsi con la giapponese Nanami Seki (classe 1999) in palleggio, Josephine Obossa (1999) come opposto, la messicana Melanie Parra (2002) e Alessia Gennari (1991) in banda, la belga Silke Van Avermaet (1999) e Alice Torcolacci (2000) al centro e Federica Pelloni (2002) nel ruolo di libero.