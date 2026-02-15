Il Bisonte Firenze spreca il primo match point playoff: ko al tie break con Bergamo

Bergamo – Il Bisonte Firenze 3-2 (17-25, 24-26, 25-18, 25-21, 15-11)

BERGAMO: Carraro, Eze 2, Bolzonetti 3, Kipp 14, Ferrario ne, Mosser 13, Strubbe ne, Micheletti (L2) ne, Armini (L1), Weske 6, Manfredini 13, Mlejnková 3, Meli 13, Cesé Montalvo 7. All. Cervellin.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 14, Morello 2, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 2, Knollema 24, Malešević 5, Bukilić 15, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Pozzato – Brunelli.

NOTE: durata set: 22’, 27’, 24’, 27’, 17’; muri punto: Bergamo 12, Il Bisonte 8; ace: Bergamo 5, Il Bisonte 5.

BERGAMO – Il Bisonte Firenze deve rimandare all’ultima giornata il verdetto definitivo sulla qualificazione ai playoff: al PalaFacchetti le bisontine si fanno rimontare dallo 0-2 al 3-2, e cadono al tie break contro Bergamo, sprecando anche un vantaggio di 4-8 nel set decisivo. Peccato perché la squadra di coach Chiavegatti era partita benissimo, dominando in tutti i fondamentali, ma l’ingresso di Mosser a fine secondo set ha totalmente cambiato la partita, tanto che l’americana si è meritatamente presa il titolo di MVP dall’alto dei suoi 13 punti. Comunque, grazie al punto conquistato, il sogno della post season rimane più che vivo: Il Bisonte è ottavo con una lunghezza di vantaggio su Busto Arsizio, e nel turno conclusivo della regular season – sabato sera al Pala BigMat contro Novara, mentre l’Uyba farà visita a San Giovanni in Marignano – proverà con tutte le sue forze a mantenere questa posizione

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Cervellin risponde con Eze in regia, Kipp opposto, Bolzonetti e Cesé Montalvo in posto quattro, Meli e Manfredini al centro e Armini libero.

Ottimo l’inizio de Il Bisonte, con l’ace di Acciarri e il lungolinea di Knollema che valgono l’1-4, poi però Bergamo sfrutta il gran servizio di Manfredini per impattare sul 4-4 con Cesè, e qui si entra in una lunghissima fase punto a punto, interrotta solo da due errori in attacco della stessa Cesè, che provocano il 12-15 e il conseguente time out di Cervellin: sul 15-17 entra Mlejnkova in seconda linea per Cesè, Acciarri allunga sul 16-20 con un gran muro, poi Bolzonetti attacca in rete (16-21) e Cervellin spende il secondo time out, ma Acciarri è on fire (due fast di fila per il 17-23) e alla fine è Tanase a chiudere con l’ace del 17-25.

Proprio Tanase con il suo servizio potente apre il break anche a inizio secondo set (0-3), ma Bergamo si riorganizza e pareggia sul 4-4 col pallonetto di Cesè: un errore delle padrone di casa permette a Il Bisonte di ripartire (4-6), poi il gap rimane invariato in una fase con tanti errori da una parte e dall’altra, fino a quando Knollema non crea il + 4 (10-14) con mani-out e muro: Cervellin inserisce Weske per Kipp, sull’11-16 di Tanase poi è costretto a fermare il gioco, ma la stessa Tanase trova attacco e muro per il 12-18. Bergamo si riavvicina con Weske (16-19), un’ottima Knollema ricostruisce il gap con muro e attacco lungolinea (18-23), poi la stessa olandese procura cinque set point (19-24), ma qui succede l’incredibile: le padrone di casa annullano tre set point (di cui due con Weske), sul 22-24 Chiavegatti spende il time out ma al rientro arrivano l’attacco di Mosser (subentrata a Bolzonetti) e il muro di Weske (24-24), poi fortunatamente Firenze ritrova il filo e una super Tanase (sette punti nel set) chiude i conti con l’attacco del 24-25 e poi col muro su Weske del 24-26.

Nel terzo ci sono Mosser e Mlejnkova per Bolzonetti e Cesè, e proprio Mosser, insieme a Meli e al turno al servizio di Manfredini, creano il 4-1 e il conseguente time out di Chiavegatti, poi Kipp allunga ancora (10-6), ma qui Il Bisonte reagisce e si riporta sotto con Knollema e Tanase (11-10): Manfredini e Meli ricreano il gap con ace e primo tempo (14-10), sul 16-12 entra Villani per Knollema, poi Kipp piazza il pallonetto del 18-13 e Chiavegatti ferma di nuovo il gioco, ma il vantaggio continua a dilatarsi e alla fine l’errore in attacco di Bukilic vale il 25-18.

Bergamo mantiene l’inerzia favorevole anche all’inizio del terzo set, salendo 11-8 grazie al muro di Mosser, poi è ancora una scatenata Mosser a firmare il 14-10 che costringe Chiavegatti al time out: Bukilic prova a dare la scossa (15-13), Cervellin ferma il gioco e poi sul 17-14 prova il doppio cambio con Carraro e Weske per Kipp e Eze, con Manfredini che piazza il muro del 18-14 e Acciarri e Tanase che rispondono accorciando sul 18-17, suggerendo a Cervellin di spendere il secondo time out. La rimonta si completa col 19-19 di Knollema, poi però Weske riallunga (21-19) e Manfredini continua ad essere illeggibile in battuta (ace del 22-19): Chiavegatti si gioca il time out, ma Manfredini provoca un’altra ricezione slash (23-19) e Mosser chiude con l’attacco del 25-21.

Nel tie break Bergamo è in trance agonistica e sale 3-0 con Mosser, Il Bisonte però non molla e riesce subito a impattare con l’ace di Morello (4-4) e a sorpassare con due attacchi di fila di Knollema (4-6), costringendo Cervellin a chiamare il time out: il muro di Bukilic e il mani-out di Knollema (top scorer alla fine con 24 punti) valgono il 4-8 al cambio di campo, chiudendo un parziale di 0-6, Bergamo però non ci sta e torna sul 7-8 con Mosser e Kipp, con Chiavegatti che ferma subito il gioco e Manfredini che impatta con il muro del 10-10 e sorpassa col primo tempo dell’11-10. Entra Villani per Tanase ma Manfredini mura ancora (12-10), Chiavegatti spende il secondo time out, ma la sua squadra non c’è più e dopo due errori in attacco di Bukilic e Acciarri (14-10), Kipp chiude col muro del 15-11

“Oggi abbiamo giocato due partite diverse – commenta Rachele Morello – all’inizio loro hanno sbagliato tanto e noi siamo state molto più ciniche nei momenti importanti, mentre nella seconda parte abbiamo commesso troppi errori che ci sono cosati la partita. Il sogno play off comunque è ancora vivo, siamo ottavi e vogliamo lottare fino alla fine per conservare questa posizione”.