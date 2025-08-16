37.2 C
Il Bisonte Firenze, vacanze finite: lunedì il raduno al Pala BigMat

In programma visite mediche e test fisici poi comincia il lavoro in palestra agli ordini del confermato coach Federico Chiavegatti

Sport
REDAZIONE
La palleggiatrice Beatrice Agrifoglio per il terzo anno di fila vestirà la maglia del Bisonte
(foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
FIRENZE – Ancora un paio di giorni, e poi comincerà ufficialmente la preparazione de Il Bisonte Firenze per la stagione 2025/26. Lunedì (18 agosto) la squadra si ritroverà al Pala BigMat già Palazzo Wanny, con le ragazze che si sottoporranno alle visite mediche e ai test fisici, poi da martedì comincerà il lavoro vero e proprio, fra sedute in piscina – alla Hidron di Campi Bisenzio – e lavoro atletico e con la palla alla Sussidiaria del Pala BigMat, dove andrà in scena anche la prima riunione tecnica agli ordini di coach Federico Chiavegatti e del suo staff.

Sono undici le bisontine convocate per il raduno di lunedì, in rigoroso ordine alfabetico: Nausica Acciarri, Beatrice Agrifoglio, Alessandra Colzi, Jolien Knollema, Bianca Lapini, Ana Malešević, Rachele Morello, Alice Tanase, Sofia Valoppi, Francesca Villani e Agata Zuccarelli, a cui si unirà nella prima settimana la schiacciatrice classe 2008 Anna Del Furia, proveniente dal settore giovanile de Il Bisonte.

Le uniche assenti giustificate saranno Begüm Kaçmaz, che sta giocando il mondiale under 21 in Indonesia con la sua Turchia, Vanja Bukilić e Bianca Bertolino, che invece stanno lavorando con le rispettive nazionali – Serbia e Argentina – per prepararsi ai prossimi campionati del mondo, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

© Riproduzione riservata

