La Rari Nantes Florentia affronta la terza della classe Savona

FIRENZE – Rari Nantes Florentia, inizia il rush finale del campionato.

Dopo due trasferte consecutive andate in archivio con l’impresa della scorsa settimana a Bologna, la Florentia di Minetti torna tra le mura amiche maschile contro il Savona terzo della classe, per la diciannovesima giornata di regular season serie A1.

Un turno sulla carta proibitivo per il sette gigliato chiamato agli straordinari contro un avversario di altra categoria in lotta per obiettivi opposti rispetto alla Florentia, attualmente nona a un passo dalla zona calda e alla ricerca di punti preziosi per restare fuori dalla lotteria dei play out (dalla decima alla tredicesima).

Con il morale alle stelle e Cicali e De Mey in grande spolvero dopo il match di sabato, il sette biancorosso è chiamato a riscattare la brutta prova dell’andata finita 20 a 5, che ancora oggi resta il passivo più pesante per la squadra di Minetti. Fischio d’inizio sabato alle 15.

Dirige il duo Paoletti – D’Antoni il match verrà trasmesso in diretta Faebook sulla pagina di Italia7 con la telecronaca di Gaetano D’ Arienzo e il commento tecnico di Riccardo Tempestini.