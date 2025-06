Larissa Iapichino entra nella storia: salto oltre i 7 metri e nuovo primato stagionale

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Il 31 maggio ha segnato una giornata memorabile per l’atletica italiana: Larissa Iapichino ha compiuto un salto straordinario, superando per la prima volta in carriera la barriera dei 7 metri con un 7,06 nel salto in lungo. Un risultato che la consacra tra le migliori atlete al mondo nella specialità, traguardo finora raggiunto, in Italia, solo da sua madre, la leggendaria Fiona May.

La straordinaria performance è arrivata allo Stadio delle Palme – Vito Schifani di Palermo, in occasione della settima edizione dell’International Eap Sicily Meeting. In condizioni ideali – pedana reattiva, clima favorevole e una rincorsa quasi perfetta – l’atleta fiorentina delle Fiamme Oro ha piazzato il secondo salto della gara, quello decisivo. Con appena sette centimetri lasciati in fase di stacco e vento regolare di +1,3, Larissa ha riscritto le gerarchie del salto in lungo.

Un salto che vale più di un record

Il 7,06 rappresenta non solo il nuovo primato personale outdoor di Larissa, ma anche la miglior misura mondiale all’aperto del 2025. Solo un centimetro la separa dal miglior salto indoor dell’anno (7,07 metri della tedesca Malaika Mihambo). È un progresso netto rispetto al suo precedente primato indoor di 6,97 ottenuto nel 2023, segno di una crescita tecnica e fisica costante.

Sostenuta a bordo pedana dal padre e allenatore Gianni Iapichino, Larissa ha mostrato solidità e maturità lungo tutta la gara, con una serie di salti di altissimo livello: 6,76 all’esordio, seguito dallo storico 7,06, poi 6,58, 6,67, 6,79 e 6,63. Prestazioni che evidenziano non solo la forma attuale, ma anche ampi margini di miglioramento. Nel mirino, ora, c’è il record italiano di 7,11 metri, firmato da Fiona May a Budapest il 22 agosto 1998, ben quattro anni prima della nascita di Larissa.

Obiettivo Mondiali: l’estate di Larissa è appena cominciata

Con la stagione outdoor ancora alle prime battute, Larissa guarda già avanti. La prossima tappa sarà la Wanda Diamond League di Stoccolma il 15 giugno, in vista della finale di Zurigo (27-28 agosto) e soprattutto dei campionati mondiali di Tokyo a settembre, il vero banco di prova dell’anno.