Lazio-Fiorentina, Palladino: “Il gruppo è solido, compatto e unito”

Lazio-Fiorentina domenica 26 gennaio alle ore 2045. Partita valida per la 22esima giornata di serie A diretta da Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti Peretti e Passeri, quarto ufficiale Feliciani. Fabbri e Meraviglia rispettivamente Var e Avar

Lazio di Marco Baroni reduce dalla vittoria 3-1 con Real Sociedad e accesso agli ottavi di Europa League. In classifica a quota 39 punti.

Fiorentina di Raffaele Palladino in una fase delicata. Dopo il record di otto vittorie consecutive, due punti nelle ultime sei partite. In classifica 33 punti.

Palladino: “Abbiamo analizzato insieme la partita giocata contro il Torino. C’è sicuramente rammarico, ma queste partite ci devono far crescere, proveremo già da domenica a ritrovare la vittoria. Non eravamo dei fenomeni a novembre e non siamo certo degli scarsi adesso. Essere troppo distruttivi non serve a nessuno. Vogliamo uscire da questo momento. Personalmente non leggo e non mi faccio condizionare da nulla, sono nel mondo del calcio da più di venti anni, penso al bene dei ragazzi e della Fiorentina. In spogliatoio non è mai mancata unione di intenti. Le voci che sento sono totalmente false, il gruppo è solido, compatto e unito. In settimana abbiamo passato una bella serata insieme, lontano dal campo e questo ci farà sicuramente bene. Sono contento perché ai miei ragazzi voglio bene”.

Poi il tecnico viola: “Con la Lazio partita importante, ma non decisiva. La Lazio è una squadra in salute, con un grande allenatore. Ci siamo preparati bene ed arriviamo pronti per questa partita. I miei ragazzi hanno voglia di rivalsa. Le critiche si accettano e ci devono far crescere per tirar fuori qualcosa in più a livello caratteriale”.

Su Biraghi: “Vediamo quello che succede da qui alla fine del mercato”.

I convocati di Palladino. Out Colpani, Cataldi, Ikone.

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli, Leonardelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini

Centrocampisti

: Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil