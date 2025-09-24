18 C
Olimpia Legnaia, nuova stagione e nuove ambizioni: la presentazione al Coni

La squadra gialloblu presenta il percorso 2025-26 tra storia, progetti sociali e giovani talenti, con il sostegno delle istituzioni fiorentine

REDAZIONE
REDAZIONE
Olimpia Legnaia Firenze
Foto di: sito web / Regione toscana
FIRENZE – Nuove ambizioni, volti freschi nello staff, progetti sociali e tanti giovani tesserati.

L’Olimpia Legnaia, prima squadra di basket di Firenze, ha presentato ieri (24 settembre) a stagione 2025-26 nella sede del Coni in via Irlanda. Sul palco, insieme ai vertici societari e al team tecnico, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. 

Il governatore ha ricordato le radici storiche del club, nato come Olimpia Legnaia e poi evoluto nell’Olimpia Firenze, squadra che ha regalato grandi soddisfazioni alla città. Un percorso che, negli anni, ha mantenuto i colori giallo e blu dell’antico Comune di Legnaia.

Non è mancato un ricordo personale: il presidente ha raccontato di aver indossato la maglia della squadra da ragazzo e di aver promosso, vent’anni fa da assessore comunale, la costruzione del palazzetto di via del Filarete.

La mattinata si è chiusa con un augurio: che atleti e staff possano portare risultati importanti e, soprattutto, continuare a tenere viva a Firenze la passione per la pallacanestro.

© Riproduzione riservata

