Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Parte in casa il 2025 del Bisonte Firenze: di fronte c’è Chieri.

Appuntamento il 4 gennaio alle 17 a Palazzo Wanny per la sedicesima giornata della serie A1 Tigotà. Chiuso il 2024 con la bella vittoria in trasferta contro Vallefoglia e poi con la prova d’orgoglio nel derby con Scandicci, le bisontine vogliono provare a inaugurare il nuovo anno con un’altra prestazione convincente, di fronte a una squadra che al momento è sesta in classifica con 26 punti e che è ricca di individualità di alto livello: una sfida difficile, in cui magari provare a prendere spunto dall’andata, quando Il Bisonte sfiorò una rimonta clamorosa a Chieri, perdendo solo di misura al tie break.

Le ex della sfida sono tre: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, bisontina per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, e Gaia Guiducci, protagonista con la maglia de Il Bisonte nel 2022/23, mentre a Firenze c’è Stella Nervini, che ha giocato a Chieri nel 2022/23, vincendo anche una Challenge Cup. I precedenti fra i due club sono invece quattordici, con nove vittorie per Il Bisonte (con una striscia aperta di quattro di fila in casa) e cinque per la Reale Mutua (di cui l’ultima in trasferta il 9 febbraio 2020, 3-1 al Mandela Forum).

“Affrontiamo un’avversaria forte – dice Simone Bendandi – che ha degli attaccanti di ottimo livello, e sappiamo che sarà una partita molto difficile: Chieri è una squadra ben allenata da Bregoli, lavorano molto bene in campo e lo abbiamo già riscontrato all’andata, ma d’altronde da qualche anno subito dopo le big ci sono loro. Stiamo studiando alcune soluzioni tattiche da sviluppare per crearci qualche situazione favorevole, ma sicuramente dovremo essere aggressive e consapevoli che ci saranno dei momenti difficili: le ragazze sono in forma, si stanno allenando bene e speriamo che domenica riescano a dare il loro meglio davanti al nostro pubblico. Non vediamo l’ora di offrire una prestazione che rispecchi i nostri veri valori, che siamo riusciti a mostrare in toto soltanto in alcune partite”.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Giulio Cesare Bregoli, al netto del possibile turnover, dovrebbe schierarsi con l’olandese Sarah Van Aalen (2000) in palleggio, la francese Lucille Gicquel (1997) come opposto, la statunitense Avery Skinner (1999) e Loveth Omoruyi (2002) in banda, la cipriota Katerina Zakchaiou (1998) e Sara Alberti (1993) al centro e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.