Per Kean subito una scommessa in viola: “Se Dodò mi fa otto assist…”

È il primo volto nuovo della Fiorentina di Raffaele Palladino e già crea entusiasmo fra tifosi e non solo.

È Moise Kean, che nonostante il suo recente passato con la maglia dell’odiata Juventus è stato accolto in maniera entusiastica dall’ambiente.

Nella presentazione di ieri, 12 luglio, ha promesso impegno, ma anche gol, in particolare grazie agli assist di… Dodò. Sul tema c’è in ballo una scommessa con l’esterno brasiliano: “Se mi farà otto assist – dice ai media in sala stampa – gli regalerò una vacanza”.

Le domande vanno su obiettivi e passato e provano anche a scoprire il numero di maglia: “Per quello aspetto che rientrino tutti i compagni, poi si deciderà – spiega subito Kean – ma quello che voglio è soprattutto mettermi a disposizione della squadra. Sono ambizioso, ma i miei obiettivi sono quelli di un gruppo che vengono prima di quelli personali”.

“Ogni brutto momento è un insegnamento – spiega ancora Moise quando chiedono delle sue condizioni – ho superato tanti infortuni e questo è l’anno dove posso e voglio dimostrare tanto a me stesso e alla società che ha creduto in me”.

Perché Firenze? “Perché è spettacolare come città, lo stadio e i suoi tifosi sono molto calorosi, me lo ricordo bene da avversario, e perché parlando con mister Palladino ho capito che il suo modo di giocare offensivo e di coinvolgere le punte era la scelta giusta per me”.