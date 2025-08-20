Polissya-Fiorentina, la Viola cerca il primo passo verso la Conference League

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina inaugura la stagione ufficiale con un impegno europeo di rilievo: l’andata dei playoff di Conference League contro il Polissya Zhytomyr, squadra ucraina che ha superato due turni preliminari eliminando Santa Coloma e Paksi.

Il match si giocherà al Futbal Tatran Aréna di Prešov, Slovacchia, giovedì 21 agosto 2025 alle 20. La partita sarà visibile su TV8 in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202), mentre in streaming si potrà seguire tramite Sky Go e Now Tv.

La Fiorentina di Stefano Pioli arriva al debutto europeo dopo una preseason altalenante. Le prestazioni contro squadre inglesi come Nottingham Forest e Manchester United sono state positive, ma i risultati scarsi. Il tecnico viola sperimenta il modulo 3-4-1-2, con possibilità di passaggio al 3-5-2 a seconda delle situazioni di gioco.

Il Polissya Zhytomyr, guidato da Ruslan Rotan, si dispone con un classico 4-3-3, puntando sulla compattezza difensiva e le ripartenze veloci. Tuttavia, la squadra ucraina ha mostrato alcune lacune in difesa e arriva all’incontro con una serie di risultati negativi.

Nel pomeriggio, la squadra si trasferirà a Prešov, dove alle 18:45 Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa insieme a un giocatore per presentare la sfida.

L’incontro rappresenta un test cruciale per la Fiorentina, chiamata a partire con il piede giusto in Europa e a consolidare i nuovi schemi tattici.

Questa la lista dei convocati: Braschi, Comuzzo, Cordeiro Dos Santos, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmunsson, Kean, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marì Villar, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.