Fiorentina, pari a reti bianche contro il Nottingham: equilibrio e segnali per il mister

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Al City Ground finisce senza reti l’amichevole tra Nottingham Forest e Fiorentina. Un test utile più per le risposte tattiche che per le emozioni. Lo 0-0 finale racconta di un match equilibrato, acceso a tratti, con occasioni da ambo le parti ma senza gol.

La partita si apre con ritmi bassi, poi cresce piano. Al 14’ Ndoye scalda i guanti di De Gea con un destro a giro. Lo spagnolo risponde con sicurezza. Poco dopo è Dodò, dalla parte opposta, a mettere in mezzo un pallone insidioso, ma Sels è attento.

Alla mezz’ora la Fiorentina cresce. Ndour sfiora il vantaggio su corner, trovando solo l’opposizione reattiva di Sels. Poi, nel finale di primo tempo, la partita si accende: Kean ha la palla dell’1-0 ma non riesce a superare il portiere del Forest. Sulla respinta, Dodò ci prova con un pallonetto: traversa piena.

l secondo tempo si apre senza cambi, ma con un Nottingham più aggressivo. Al 50’ Dodò rischia l’autogol nel tentativo di anticipare Ndoye. L’azione sfuma, ma il pericolo resta alto. Sugli sviluppi di un corner, è ancora Ndoye a rendersi minaccioso, ma il diagonale termina largo.

Dall’altra parte, la Fiorentina costruisce bene con Ndour e Dodò, anche se manca precisione negli ultimi metri. Al 59’ ci prova lo stesso Dodò con un tiro d’esterno: murato. Sul ribaltamento di fronte, Ranieri commette fallo tattico e rimedia il primo giallo viola.

Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti per la Fiorentina. Se da una parte c’è da registrare una buona solidità difensiva, dall’altra emerge la necessità di maggiore incisività negli ultimi metri. Le occasioni non sono mancate, ma è mancato il guizzo decisivo. Positivo l’impatto di alcuni singoli, come Dodò e Ndour, così come la sicurezza trasmessa da De Gea tra i pali.

Un test utile per valutare equilibri e condizione, ma anche un campanello d’allarme in vista degli impegni ufficiali. La base c’è, ora servono concretezza e gol.