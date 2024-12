Rari Nantes Florentia, è battaglia con Palermo: finisce 9-9

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Telimar Palermo 9-9 (2-4 4-2 2-2 1-1)

RN FLORENTIA: M. Cicali, D. Borghigiani 1, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 2, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 2, N. Hofmeijer, G. Gioia, F. Bambi. All. Minetti

TELIMAR: C. Mandala’, P. Mangiante 1, E. Marini 1, E. Fabiano, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo, A. Giliberti 2, J. Muscat Melito 3, F. Lo Cascio, L. Bajic, R. Lo Dico 2, F. Pettonati, D. Holland, G. Giovinazzo. All. Baldineti

ARBITRI: Pinato e Brasiliano

NOTE: 2-4 4-2 2-2 1-1 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 3/11 + un rigore e Telimar 5/8 + 2 rigori. Espulsi per reciproche scorrettezze A. Di Fulvio e Boggiano nel quarto tempo.

FIRENZE – Un punto interno per la Rari Nantes Florentia che fa classifica e anche morale.

Nella nona giornata della regular season maschile, la Florentia di Minetti centra il secondo pareggio della stagione contro il Telimar Palermo, bello e mai domo. Un punto importante per la squadra di Minetti che tiene il passo delle rivali e mette in cassaforte il quinto risultato utile della stagione.

Oltre ai soliti Sordini e Bini, buona la prova di Carlo Di Fulvio e fondamentali le parate di Cicali nei momenti cruciali del match, dopo un avvio in salita. Sabato prossimo a Siracusa, sponda Ortigia l’incrocio a parti inverse contro un’altra rivale diretta.