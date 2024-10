Rari Nantes Florentia, vittoria con Roma all’esordio casalingo

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Roma Vis Nova Pallanuoto 10-9 (1-3 0-2 4-3 5-1)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, N. Hofmeijer 1, G. Gioia, F. Bambi. All. Minetti

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti, A. Poli 2, A. Agnolet, M. Di Corato, A. Grossi 1, J. Penava 3, A. Salipante, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 2, M. Spione, M. Antonucci, F. Castrucci, P. Cicchetti. All. Calcaterra

ARBITRI: Colombo e Nicolosi

NOTE: Espulso Penava (R) per gioco violento a 4’39” del quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 8/15 e Roma Vis Nova 4/10. Ammoniti per proteste i tecnici Calcaterra (R) e Minetti (F) nel terzo tempo. Spettatori: 350 circa.

FIRENZE – L’esordio casalingo nel campionato di A1 coincide con la prima vittoria per la Rari Nantes Florentia.

Battuta al fotofinish la Roma Vis Nova: oltre all’imbattibilità nella massima serie arriva così il trentasettesimo risultato utile consecutivo in regular season (tra A2 e A1).

Una vittoria in odor d’impresa per il sette gigliato che dopo tre tempi sotto a rincorrere, e un parziale meno quattro a metà della ripresa nel finale compiono il miracolo, complice l’ingenuità di Penava (espulso dopo il gol per gioco scorretto), ribaltando le sorti del match a 1″08 dalla sirena con il neoacquisto Hofmejer, che manda in brodo di giuggiole il caloroso e numeroso pubblico di Bellariva.

Per la Florentia una vittoria di cuore e di testa dopo un avvio sottotono, ribaltata da una seconda metà di gara da squadra di carattere e affamata. Per i romani il rammarico di aver riaperto il match, con l’espulsione di Penava e qualche fallo di troppo nella parte migliore della Florentia che ne ha approfittato credendoci fino alla fine.

Per i gigliati oltre alla soddisfazione per la vittoria da squadre grande gioia per le ottime indicazioni da parte dei due neoacquisti Bini e Hofmejer autore il primo di una doppietta importante nella fase cruciale del match e di quella decisiva per l’olandese.

Ad inizio gara e a fine partita gli omaggi del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini e di tante autorità locali per rendere omaggio a Caterina Banchelli, ex portiere della Florentia e della nazionale italiana e al team paralimpico campione d’Italia per la quarta volta di Laura Perego e Allegra Lapi.