Savino Del Bene Scandicci alla prova della quinta forza del campionato Chieri

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Dopo tre trasferta fra Italia ed Europa la Savino del Bene Scandicci torna a Palazzo Wanni per affrontare Chieri.

Sebbene Herbots e compagne stiano attraversando un buon momento dal punto di vista dei risultati ottenuti (6 i successi consecutivi delle toscane, l ‘ultimo dei quali ottenuto in Polonia contro il Bielsko-Biala), l’avversario che le toscane si troveranno di fronte nella decima giornata del girone d’andata non permetterà particolari distrazioni.

Le collinari hanno infatti collezionato lo stesso numero di vittorie delle scandiccesi, anche se con una gara giocata in più, riuscendo a sconfiggere tra le altre l’Igor Gorgonzola Novara nella gara d’esordio e mettendo in seria difficoltà anche le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Il fischio d’inizio è previsto per domenica 1 dicembre alle 16.

Nessuna atleta della Savino Del Bene Volley ha giocato nella squadra piemontese, mentre una giocatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha vestito i colori del club toscano. Si tratta di Sara Alberti, centrale classe ’93, ha militato nelle fila della Savino Del Bene Volley prima nella stagione 2015-2016 e successivamente nel triennio 2021-2024, aggiudicandosi una Challenge Cup e una Cev Cup.

Quello di domenica sarà il tredicesimo scontro in campionato tra le due formazioni, con la compagine scandiccese in grado di aggiudicarsi 10 dei 12 precedenti. Le uniche due sconfitte per la Savino Del Bene Volley risalgono alla stagione sportiva 2020-2021, quando la squadra guidata da coach Bregoli si impose per 3-1 in casa, oltre ad aggiudicarsi al tie-break anche la gara disputata al PalaRialdoli.

“Ci aspetta un trittico di partite molto importanti in ottica campionato contro Chieri, Pinerolo e Milano – dice coach Gaspari – ma noi cerchiamo sempre di pensare a una partita alla volta. Ci troviamo di fronte una squadra fisica che gioca una pallavolo molto veloce e contro di loro un aspetto da massimizzare sarà sicuramente il servizio, per cercare di metterle in difficoltà già dal primo tocco. Nel momento in cui riusciamo a valorizzare le nostre caratteristiche abbiamo la possibilità di dire la nostra; se al contrario lasciamo giocare l’avversario, sappiamo che Chieri diventa un avversario davvero ostico. Riconosciamo l’importanza della gara, abbiamo chiaro quanto Chieri sia forte e, nonostante abbia cambiato alcuni giocatori, è comunque una squadra compatta che va considerata a tutti gli effetti una big del campionato. Da parte nostra ci deve essere quell’attenzione da big-match, necessaria per consolidare la nostra posizione in campionato e per continuare il nostro percorso di crescita”.

Da diversi anni tra i top team del campionato di Serie A1, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si è presentata nella nuova stagione con l’obiettivo di confermarsi tanto in Italia quanto in Europa. La squadra di coach Bregoli si trova al quinto posto della classifica generale con 17 punti, a –3 dall’Igor Gorgonzola Novara e con due lunghezze di vantaggio sull’Eurotek UYBA Busto Arsizio e il Volley Bergamo 1991.

Per quanto invece riguarda il percorso europeo, Spirito e compagne stanno prendendo parte per la seconda volta nella storia del club alla Cev Challenge Cup, competizione già vinta dalle chieresi nel 2023. Dopo aver sconfitto con due netti 3-0 le spagnole del DSV CV Sant Cugat ai sedicesimi di finale, le collinari si sono aggiudicate mercoledì l’andata degli ottavi di finale contro il LP Kangasala, ipotecando di fatto il passaggio alla fase successiva del torneo.

Nonostante le diverse partenze estive, tra tutte quella della capitana Kaja Grobelna, la dirigenza chierese ha ancora una volta allestito un roster di primissima fascia, riuscendo a rinnovare con le campionesse olimpiche Loveth Omoruyi e Ilaria Spirito, a cui si aggiunge la stella statunitense Avery Skinner, attualmente terza per numero di punti realizzati in campionato. Da sottolineare poi l’approdo nel club biancoblu dell’opposta ex-Conegliano e Cuneo Lucille Gicquel, delle due olandesi Anne Buijs e Sarah Van Aalen, oltre alla giovanissima russa Anastasia Lyashko.

Arricchiscono ulteriormente la squadra affidata a coach Bregoli, da sei stagioni sulla panchina di Chieri, le confermate Zakchaiou, Gray e Anthouli.

Per il decimo turno di campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dovrebbe scendere in campo con la diagonale composta da Van Aalen in regia e Gicquel nel ruolo di opposta, le schiacciatrici Omoruyi e Skinner con al centro il duo Zakchaiou-Gray. Il libero e capitano è Spirito.