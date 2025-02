Savino Del Bene Scandicci, focus sulla Coppa Italia: c’è la final four

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Si ferma il campionato di A1 femminile per lasciare spazio alla Coppa.

Si accendono i riflettori sulla Final Four di Coppa Italia 2025, in programma per questo weekend all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

La Savino Del Bene Volley si è guadagnata l’accesso alla sua seconda Final Four consecutiva, la quinta della sua storia, grazie alla vittoria in quattro set ai danni della Volley Bergamo, trascinata dalla solita Antropova (25) e Carol (16, di cui 5 muri).

Herbots e compagne, per accedere alla finale della coppa nazionale, dovranno affrontare la Numia Vero Volley Milano, in quello che sarà il remake della semifinale della scorsa edizione. L’altra semifinale vedrà invece contrapposte la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha sconfitto nei quarti di finale la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, e l’Igor Volley Novara, vincente nel derby del Ticino contro la Euroteck Uyba Busto Arsizio.

Il fischio d’inizio è fissato per sabato 8 febbraio alle 18.

Oltre a coach Marco Gaspari, allenatore della squadra meneghina dal 2020 al 2024, sono ben tre le atlete che hanno vestito i colori della squadra del Consorzio. Si tratta di: Brenda Castillo, libero dominicano classe ’92, ha giocato a Milano nella scorsa stagione;

Kara Bajema, schiacciatrice statunitense classe ’98, aggregata alla Numia Vero Volley Milano nel campionato 2023-2024; Beatrice Parrocchiale, libero classe ’95, dal 2019 al 2023 alla corte della squadra meneghina con cui ha vinto una Cev Cup . , schiacciatrice statunitense classe ’98, aggregata alla Numia Vero Volley Milano nel campionato 2023-2024;, libero classe ’95, dal 2019 al 2023 alla corte della squadra meneghina con cui ha vinto una

Numia Vero Volley Milano che hanno militato nel club toscano. Si tratta di Elena Pietrini, schiacciatrice classe ’00, alla Savino Del Bene Volley dal 2019 al 2023, con cui si è aggiudicata una Challenge Cup e una Cev Cup ; Sono invece due le giocatrici del roster dellache hanno militato nel club toscano. Si tratta di, schiacciatrice classe ’00, alla Savino Del Bene Volley dal 2019 al 2023, con cui si è aggiudicata unae una

Ludovica Guidi, centrale classe ’92, tesserata dalla squadra toscana nell’annata 2022-2023 e vincitrice di una Cev Cup . , centrale classe ’92, tesserata dalla squadra toscana nell’annata 2022-2023 e vincitrice di una

trentesimo confronto tra le due formazioni considerando la Serie A1, la Coppa Italia e i play off scudetto, con la Savino Del Bene Volley in vantaggio nel computo dei successi (15 vittorie delle toscane contro le 14 affermazioni delle lombarde). L’ultima sfida disputata risale allo scorso 8 dicembre, in occasione della dodicesima giornata del girone d’andata . Il risultato finale fu a favore della Savino Del Bene Volley che, dopo essere finita in svantaggio per due volte, è riuscita con caparbietà a ribaltare l’incontro davanti al sold-out di Palazzo Wanny. Quello di sabato sarà iltra le due formazioni considerando la Serie A1, la Coppa Italia e i play off scudetto, con la Savino Del Bene Volley in vantaggio nel computo dei successi (15 vittorie delle toscane contro le 14 affermazioni delle lombarde). L’ultima sfida disputata risale allo scorso, in occasione dellache, dopo essere finita in svantaggio per due volte, è riuscita con caparbietà a ribaltare l’incontro davanti al sold-out di

“Sabato ci troveremo a giocare una semifinale molto importante, contro una grandissima squadra, che nelle ultime due edizioni di questa manifestazione ha raggiunto la finale contro l’Imoco Volley, quindi sappiamo che di fronte a noi ci sarà una formazione attrezzata, una squadra che è in forma, che ha recuperato dai vari problemi fisici che ha avuto in questo anno e che sta giocando un’ottima pallavolo – dice coach Marco Gaspari – Da parte nostra però c’è la volontà di giocarci la partita a viso aperto, giocare la partita spingendo sui nostri punti di forza e riprendendo fiducia rispetto a quanto ci è mancato domenica contro Vallefoglia. Sarà fondamentale mettere maggior aggressività in attacco, perché altrimenti contro una struttura di muro e difesa come quella di Milano sarà difficile giocare. Sappiamo la qualità delle atlete di Milano, ma conosciamo anche il nostro livello, quindi da parte nostra ci deve essere la volontà di andare oltre la semifinale, ma per farlo dobbiamo essere consci del fatto che servirà tanto in più, soprattutto nel reparto offensivo.”

La Numia Vero Volley Milano è da diversi anni una delle formazioni più accreditate del panorama internazionale e conta nel suo roster alcune tra le migliori giocatrici in circolazione. La squadra di coach Lavarini, da alcune settimane finalmente al completo con il rientro effettivo di tutte le atlete del roster, ha inanellato nel weekend la sesta vittoria consecutiva ed è ora appaiata al secondo posto della classifica con 50 punti, con due lunghezze di vantaggio proprio sulla Savino Del Bene Volley.

Per quanto riguarda l’avventura europea delle meneghine, Orro e compagne hanno chiuso il proprio girone alle spalle del Vakifbank Istanbul e dovranno ora affrontare i PlayOff contro il SSC Palmberg Schwerin per poter accedere ai Quarti di Finale. Da menzionare anche il podio raggiunto al Mondiale per Club giocato lo scorso dicembre in Cina, in cui le lombarde hanno avuto la meglio sulle brasiliane del Dentil Praia Clube nella finalina per il terzo posto.

La final four di Casalecchio di Reno rappresenta per la Numia Vero Volley Milano la sesta partecipazione nella storia alla fase finale della coppa nazionale. La contesa dei Quarti di Finale ha contrapposto la squadra del Consorzio alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, in un match condotto interamente dalle lombarde, guidate offensivamente da Egonu (16), Daalderop (13) e Sylla (10).

Per la semifinale di Coppa Italia, la Numia Vero Volley Milano dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata da Orro e Egonu, le due schiacciatrici Sylla e Daalderop con al centro la coppia Danesi–Kurtagic (entrambe nella Top 5 delle muratrici della Serie A1). Il libero è Gelin.