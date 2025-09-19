33.3 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Savino Del Bene Scandicci, Ognjenovic e Antropova elette capitana e vicecapitana

Una scelta che unisce l’esperienza della palleggiatrice serba al talento e all’energia dell’opposta italiana

Sport
Savino Del Bene Scandicci, Ognjenovic e Antropova elette capitana e vicecapitana (foto ufficio stampa)
SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha annunciato oggi (19 settembre) che Maja Ognjenović e Ekaterina Antropova saranno rispettivamente capitana e vice capitana per la stagione 2025-2026. Una scelta che unisce l’esperienza della palleggiatrice serba al talento e all’energia dell’opposta italiana.

Maja Ognjenović affronterà la sua terza stagione con la Savino Del Bene Volley e guiderà la squadra come capitana. La sua esperienza e la sua visione di gioco saranno il punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Ekaterina Antropova, reduce dalla vittoria del mondiale con la nazionale italiana, vivrà invece la sua quinta stagione a Scandicci. La sua potenza offensiva e la sua crescita costante ne fanno una delle colonne portanti del club.

Con queste nomine, la Savino Del Bene Volley guarda al futuro con due leader capaci di rappresentare al meglio spirito e ambizioni della squadra.

