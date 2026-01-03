Savino Del Bene Volley, il 2026 inizia in casa con San Giovanni in Marignano

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley apre il 2026 tra le mura amiche del Pala BigMat, pronta a riprendere il suo cammino in campionato nella diciottesima giornata della serie A1 di pallavolo femminile.

Domani (4 gennaio) alle 17 le ragazze di coach Gaspari affronteranno la Omag-Mt San Giovanni In Marignano, fanalino di coda della classifica e reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Vallefoglia del 26 dicembre.

La Savino Del Bene Volley arriva invece al primo appuntamento dell’anno solare dopo aver centrato lo scorso 30 dicembre la qualificazione alle finali di Coppa Italia, conquistata grazie al successo per 3-2 nei quarti contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

La formazione scandiccese punta a consolidare la seconda posizione in classifica e iniziare il nuovo anno con una vittoria davanti al pubblico di casa.

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Allo stesso modo, nella formazione della provincia di Rimini non figurano ex atlete della squadra di Scandicci. Tuttavia, l’attuale tecnico di San Giovanni, Massimo Bellano, nella stagione 2014-2015 è stato il primo allenatore a guidare la formazione toscana in Serie A1.

Quello di domenica sarà il secondo confronto ufficiale tra le due formazioni in sfide della Lega Pallavolo Femminile Serie A

Il primo e ultimo precedente risale al 26 ottobre 2025, quando in occasione della quinta giornata della Serie A1 2025-2026, la squadra di coach Gaspari vinse 3-0 in casa della Omag-Mt San Giovanni In Marignano. In quell’occasione Bosetti e Ruddins chiusero come migliori realizzatrici della squadra (14 punti a testa) e Marta Bechis fu eletta Mvp.

Oltre alla sfida disputata durante il girone d’andata, le due squadre si sono anche incontrate durante il pre campionato, nella sfida del trofeo McDonald’s dello scorso 20 settembre, in quell’occasione ad imporsi fu la Savino Del Bene Volley per 3-1.

“L’inizio dell’anno solare è sempre un momento particolare, quindi sarà importante dimenticare e resettare quanto fatto finora, ripartendo subito al 100% – dice coach Marco Gaspari – Ci troveremo di fronte a una squadra che è cambiata, avendo acquistato due nuove giocatrici, con Zhuang che sta dimostrando di essere una giocatrice di altissimo livello. San Giovanni in Marignano è una squadra che punta alla salvezza e verrà al Pala BigMat con la voglia di conquistare punti importanti. Da parte nostra riprende il nostro percorso in campionato ed è fondamentale cercare di consolidare la nostra posizione, puntando a una vittoria che sarebbe molto importante. Dovremo fare molta attenzione, anche considerando quanto accaduto nell’ultima gara, a eventuali cali durante la partita. Sarà necessario essere concreti, ottimizzare le situazioni positive che riusciremo a crearci e, allo stesso tempo, avere pazienza in alcuni momenti della gara, perché l’obiettivo rimane sempre lo stesso.”

La Omag-Mt San Giovanni In Marignano occupa attualmente il quattordicesimo ed ultimo posto nella classifica della serie A1 2025-2026, la squadra romagnola ha raccolto 3 vittorie e 14 sconfitte per un totale 10 punti.

La formazione guidata da coach Massimo Bellano arriva alla sfida del Pala BigMat reduce dalla sconfitta per 3-0 incassata lo scorso 26 dicembre contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Più in generale la formazione romagnola viene da una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate.

Rispetto alla sfida del girone d’andata, vinta 3-0 dalla Savino Del Bene Volley in casa delle romagnole, la Omag-Mt San Giovanni In Marignano potrà contare su due rinforzi: la schiacciatrice cinese Yushan Zhuang e la centrale turca Dalia Wilson.

Domani pomeriggio la Omag-Mt San Giovanni In Marigngano dovrebbe scendere in campo con il sestetto composto da Straube al palleggio, Ortolani come opposto, Nardo e Zhuang in banda, Caruso e Kochurina al centro e Tellone nel ruolo di libero.