Savino Del Bene Volley, tris a Milano con una gara al top

Savino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano 3-0 (25-23,25-22,25-23)SAVINO DEL BENE VOLLEY

: Traballi, Bechis, Skinner 14, Castillo (L1), Ruddins, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e., Bosetti 4, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 7, Nwakalor n.e., Antropova 18, Weitzel 11. All.: Gaspari.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin, Bosio 1, Modesti (L2) n.e., Pietrini 6, Plak n.e., Sartori 1, Danesi 3, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 11, Egonu 21, Piva n.e., Fersino (L1). All. Lavarini.

ARBITRI: Verrascina – Puecher

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley vince in tre set l’anticipo della tredicesima giornata di serie A1 contro la Numia Vero Volley Milano, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana.

Una serata straordinaria per la Savino Del Bene Volley che illumina un Pala BigMat riempito da 2346 spettatori e mostra finalmente tutte le proprie qualità.

In un match iniziato in salita, in cui la Numia Vero Volley Milano ha provato nel primo set a imporsi sin dalle prime battute (8-12), le ragazze di coach Gaspari si sono compattate e hanno portato a casa il parziale per un soffio (25-23).

Cambia il ritmo nel secondo set, dove le padrone di casa spingono immediatamente sull’acceleratore, trascinate da Skinner e Antropova, e chiudono in proprio favore per 25-22. Nell’ultimo parziale della partita, provano Egonu e compagne a recuperare lo svantaggio, giocando alla pari delle toscane tutta la frazione e arrendendosi soltanto sul contrasto a rete vinto da Weitzel (25-23).

Per la Savino Del Bene Volley Ekaterina Antropova è risultata la miglior realizzatrice con 18 punti, seguita da Skinner (14) e Weitzel (11), servite sempre al meglio dall’eterna Ognjenovic (Mvp). Per la Numia Vero Volley Milano, Egonu ha chiuso l’incontro da top scorer (21), sostenuta da Lanier (11) e Kurtagic (8).

A livello statistico, le due formazioni hanno realizzato lo stesso numero di muri (7), mentre la Savino Del Bene Volley ha servito con maggior efficacia (6-3). Le percentuali di ricezione hanno poi sorriso alle toscane (70%-48%) che hanno però attaccato con numeri leggermente inferiori (46%-47%).

Con i tre punti di questa sera, Ognjenovic e compagne salgono a 11 punti in classifica e si preparano ad affrontare al meglio la terza trasferta stagionale in casa della Omag-Mt San Giovanni in Marignano, prevista per domenica (26 ottobre) alle 15.

Coach Gaspari post-partita: “È stata una bella prova di squadra. Abbiamo lavorato sui tre parametri su cui ci eravamo concentrati nell’unico giorno di allenamento a disposizione: battuta, difesa e coraggio. Abbiamo commesso più errori in battuta del solito, ma perché abbiamo osato, e questo mi sta bene. Sono contento di aver visto una squadra che, nonostante dall’altra parte della rete ci fosse uno ‘squadrone’, reduce da una grande vittoria in Supercoppa, ha continuato a giocare anche dopo un primo set in cui era partita contratta. Me lo aspettavo, ci stava, ma le ragazze sono rimaste lì, concentrate. Chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo importante. Abbiamo difeso abbastanza bene, meglio rispetto alle ultime partite, anche se non ancora come sappiamo fare e come facciamo in palestra. Continuo infatti a sostenere che questa squadra, in allenamento, è una squadra; in partita, invece, è un’altra squadra, ma è normale in questa fase della stagione. Oggi lo posso dire con serenità, dopo un 3-0 così. Brave le ragazze. È stata una partita sofferta, che ci deve far capire quanto il campionato, quest’anno, sarà ancora più complicato. Dovremo aiutarci nei momenti difficili e concentrarci nel fare bene le cose semplici. Oggi la squadra è stata molto attenta proprio su questi aspetti: qualche sbavatura c’è stata, è chiaro, ma non ha mai dato la sensazione di mollare qualcosa, e questo mi rende orgoglioso, soprattutto dopo due partite negative e affrontando Milano in una gara dove c’era tutto da perdere. Bene così, ma come dico sempre: adesso dobbiamo essere ancora più arrabbiati per i punti lasciati per strada, e impegnarci a recuperarli nelle prossime partite”.