Si chiude con Bergamo il girone di andata del Bisonte Firenze

FIRENZE – Si chiude il girone d’andata della serie A1 Tigotà, con Il Bisonte Firenze che alle 17 del 15 dicembre ospita Bergamo a Palazzo Wanny in quella che sarà anche l’ultima fatica di un tour de force da cinque partite in sedici giorni. La vittoria di mercoledì nel recupero contro Cuneo ha restituito fiducia e morale alle bisontine, che hanno riguadagnato un discreto margine sulla zona retrocessione (+ 5) e che conservano ancora una piccolissima speranza di qualificarsi ai quarti di Coppa Italia: per centrare il traguardo (sotto forma di ottavo posto) servirebbe un successo per 3-0 o 3-1 contro Bergamo – che precede la squadra di Bendandi di sei lunghezze – e una contemporanea sconfitta per 0-3 o 1-3 di Vallefoglia con Cuneo, ma al di là di questo difficile incastro di risultati, l’obiettivo è sicuramente girare la boa mettendo in cascina altri punti, per approcciare con ancora più entusiasmo il girone di ritorno.

Oltre all’allenatore di Bergamo Carlo Parisi, che ha allenato Il Bisonte dal gennaio 2023 alla fine della scorsa stagione, e al suo vice Marcello Cervellin, nello staff di Firenze per otto anni (dal 2016 al 2024), le ex della gara sono cinque: da una parte c’è Ailama Cesé Montalvo, bisontina nell’ultima annata, mentre dall’altra ci sono Stella Nervini e Anna Davyskiba, protagoniste con la maglia di Bergamo nella scorsa stagione, Božana Butigan, che ha militato nella squadra orobica negli ultimi due anni e mezzo, e Emma Cagnin, che ci ha giocato dal 2021 al 2023. Considerando il Volley Bergamo 1991 come la naturale prosecuzione dello storico Volley Bergamo, i precedenti sono diciannove (tutti in A1), con undici vittorie per Il Bisonte (di cui quattro negli ultimi cinque confronti giocati e sette di fila in casa) e otto per Bergamo (di cui l’ultima in trasferta il 14 gennaio 2017, per 3-2).

“Quella contro Bergamo sarà un’altra partita molto importante per noi, nonché l’ultima del girone d’andata: voglio che entriamo in campo con l’atteggiamento che siamo riusciti a ritrovare e mantenere costante contro Cuneo, con una buona dose di fiducia e con la consapevolezza che sarà un’altra battaglia, da combattere con tutto il coraggio e la spregiudicatezza che possiamo esprimere. Bergamo sta disputando un ottimo campionato, ma noi dobbiamo rimanere concentrate su noi stesse, portandoci dietro i progressi visti contro Cuneo a livello di consapevolezza e carattere”.

Il Bergamo di coach Carlo Parisi dovrebbe schierarsi con la statunitense Ashley Evans (classe 1994) in palleggio, Vittoria Piani (1998) come opposto, Linda Manfredini (2006) e la tedesca Monique Strubbe (2001) al centro, la cubana Ailama Cesé Montalvo (2000) e la ceka Michaela Mlejnková (1996) in posto quattro, e Martina Armini (2002) nel ruolo di libero.