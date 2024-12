Sliding doors nella pallavolo di A1: scambio di atlete fra Bisonte e Savino del Bene

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sliding doors anche nel mondo della pallavolo dove impazza il volley mercato.

Il Bisonte Firenze si rinforza al centro ingaggiando la ventitreenne olandese Indy Baijens, proveniente dalla Savino Del Bene Scandicci in cui ha militato nella prima parte di questa stagione. Il club del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo riempie dunque lo slot lasciato vuoto da Giulia Mancini mettendo a disposizione di coach Bendandi una giocatrice di altissimo profilo, che con la nazionale del suo paese ha già partecipato a un’olimpiade e a due europei (vincendo la medaglia di bronzo nel 2023), e che a livello di club ha maturato esperienze in Francia, Polonia, Germania e Italia, così come nelle coppe europee (prendendosi anche il premio di miglior muratrice nella Cev Cup 2022/23).

Baijens, che dall’alto dei suoi 193 centimetri garantisce grande qualità e potenza sia a muro che in attacco, sarà la quinta olandese della storia del club dopo Laura Dijkema, Nika Daalderop, Yvon Beliën e Jolien Knollema, e vestirà la maglia numero 16: già oggi ha cominciato ad allenarsi con Il Bisonte, aggiungendosi a Božana Butigan e a Nausica Acciarri nel reparto delle centrali.

“Sono molto contenta ed emozionata – dice – di unirmi a questa squadra e di giocare con queste nuove compagne, e spero che possiamo fare una grande seconda parte di stagione. Le prime impressioni sono molto buone, ho fatto il primo allenamento con la squadra e mi sono trovata subito bene: mi piace molto l’energia con cui mi hanno accolta e mi sembrano ragazze molto simpatiche, quindi sono felice. Ho parlato molto con Jolien Knollema che ha giocato qui a Firenze, mi ha detto che si è trovata molto bene qui e quindi non vedo l’ora di iniziare”.

Risoluzione consensuale, invece, con il libero classe 2004 Manuela Ribechi e con la centrale classe 1998 Giulia Mancini. Entrambe passano alla Savino Del Bene Scandicci.

L’arrivo di Manuela si è reso necessario per sopperire alla perdurante assenza di Beatrice Parrocchiale, ancora alle prese con il percorso di rientro dopo l’operazione dello scorso 8 novembre.

“Con l’arrivo di Manuela Ribechi abbiamo voluto ripristinare la composizione originaria del roster, venuta meno in seguito all’infortunio di Beatrice Parrocchiale, per cui i tempi di recupero rimangono ancora da definirsi”, ha dichiarato Francesco Paoletti, direttore sportivo della Savino Del Bene Volley.