Svilar chiude la saracinesca: Fiorentina ko con la Roma all’Olimpico

Roma – Fiorentina 1-0ROMA (3-5-2)

: Svilar; Celik (32′ st Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante (20′ st Gourna-Douath), Koné, Pellegrini (1′ st Pisilli), Angeliño; Shomurodov (20′ st Baldanzi), Dovbyk (32′ st El Shaarawy). A disposizione: De Marzi, Gollini, Saud, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Salah-Eddine, Saelemaekers. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (26′ st Beltran), Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour (45′ st Adli) , Richardson (26′ st Colpani), Gosens (1′ st Fagioli); Kean, Zaniolo (16′ st Gudmundsson). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Folorunsho.Allenatore: Palladino

ARBITRO: Chiffi di Padove

RETI: 50’pt Dovbyk

NOTE: Ammoniti Pisilli, Soulè, Ndour, Kean

ROMA – La Fiorentina perde lo ‘spareggio’ per l’Europa. Lo fa sul campo della solita Roma concreta e cinica di Ranieri che, stavolta, trova anche uno Svilar super, decisivo in almeno tre occasioni su Kean.

La Roma cerca di imporre il ritmo ma l’unica vera occasione è sui piedi di Dovbyk che sbaglia. Sull’altro fronte Svilar deve superarsi su Kean, lanciato solo davanti al portiere. Nel finale ancora Roma con De Gea che dice no a una incursione di Celik ma nulla può sull’ucraino Dovbyk che non può sbagliare dopo un’azione partita da Angelino e il pallone spizzato da Shomurodov.

Nella ripresa ci prova Gudmunsson ma trova il corpo di Ndicka, risponde Pisilli ma senza fortuna. L’ultima occasione è ancora di Kean e pure stavolta Svilar chiude la saracinesca.

Recupero vibrante ma il risultato non cambia. La Fiorentina proverà a recuperare il terreno perso in questa giornata con la sfida al Venezia, in un turno che, visti gli scontri diretti, potrebbe rivelarsi favorevole ai viola.