Un altro ko senza punti per Il Bisonte Firenze contro un’avversaria diretta

Getting your Trinity Audio player ready...

Bartoccini Perugia – Il Bisonte Firenze 3-1 (13-25, 25-21, 26-24, 25-23)



BARTOCCINI – MC RESTAURI PERUGIA: Gryka 5, Traballi 13, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 2, Bartolini G. (L2) ne, Recchia, Bartolini B., Anchante 1, Cekulaev 10, Németh 25, Gardini 8, Rastelli, Ungureanu 1. All. Giovi

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Malual 15, Butigan 12, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello 1, Nervini 3, Baijens 9, Lapini ne, Cagnin 12, Agrifoglio, Davyskiba 15. All. Chiavegatti

ARBITRI: Cerra – Rossi

NOTE: durata set: 20’, 27’, 29’, 27’; muri punto: Perugia 12, Il Bisonte 6; ace: Perugia 3, Il Bisonte 6

PERUGIA – Ancora un ko in uno scontro diretto per il Bisonte Firenze, che torna da Perugia senza punti.

Il Bisonte Firenze lotta con il cuore e non si arrende fino all’ultimo pallone, ma lo scontro diretto per la salvezza lo vince la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, che si dimostra più cinica nei momenti decisivi e chiude la partita per 3-1, trascinata dalla Mvp Traballi: peccato perché dopo un primo set dominato, le bisontine si sono ritrovate sul +4 anche nel secondo (14-18), per poi perderlo 25-21, e pure nel terzo non sono riuscite a concretizzare un vantaggio di 21-23, mentre nel quarto le umbre hanno piazzato l’allungo decisivo solo sul 22-22. Niente però è ancora compromesso: il terzultimo posto è sempre lontano un solo punto, e ci sono ancora quattro giornate per provare a centrarlo.

Coach Chiavegatti schiera Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Cagnin e Davyskiba in banda, Butigan e Baijens al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Giovi risponde con Ricci in regia, Németh opposto, Traballi e Gardini in posto quattro, Benedetta Bartolini e Cekulaev al centro e Sirressi libero.

Il Bisonte entra in campo concentrato e ficcante fin dalla battuta e Davyskiba trova il primo break sul 5-7, poi Gardini spara out l’attacco del 7-10, e sull’ace di Baijens del 10-14 Giovi è costretto a fermare il gioco: al rientro Butigan trova due monster block consecutivi per il 10-16, Giovi prova a cambiare in regia con Anchante per Ricci ma è ancora la centrale croata (scatenata con 6 punti nel set di cui 3 a muro) a mettere giù il primo tempo del 10-17, con Giovi che spende subito il secondo time out e poi sul 12-21 inserisce anche Pecorari e Recchia per Gardini e Traballi, senza però riuscire a fermare l’onda de Il Bisonte che chiude 13-25 grazie all’errore in attacco di Nemeth.

All’inizio del secondo set Perugia prova ad alzare il muro (4-1), ma Firenze reagisce subito e impatta col muro di Malual (4-4), per poi sorpassare con l’attacco di Cagnin (5-6) e allungare con l’attacco out di Gardini (6-8): la Bartoccini torna sotto grazie a un’invasione (10-10), le bisontine non si scompongono e tornano sul + 2 col primo tempo di Baijens (13-15), e allora Giovi chiama time out, con Cagnin e Malual che trovano comunque il + 4 (14-18) e Giovi che inserisce Ungureanu per Gardini. Il turno in battuta della romena riporta Perugia sul 17-18, Chiavegatti spende il time out ma l’emorragia continua (19-18), poi Malual chiude un punto lunghissimo (19-19), ma Gryka (entrata per Bartolini) piazza il muro del 21-19 e Chiavegatti inserisce Acciarri per Butigan: due errori delle locali danno di nuovo la parità (21-21), ma poi un muro di Gryka e un attacco out di Acciarri valgono il 23-21 e Chiavegatti ferma di nuovo il gioco, senza evitare però il 25-21 di Traballi.

Nel terzo rimane in campo Gryka, e la Bartoccini trova subito il 2-0, tenendo poi il cambio palla in una fase tiratissima punto a punto, fino a quando Traballi trova l’attacco vincente del 16-13 e Chiavegatti deve chiamare time out: Il Bisonte trova la forza di impattare subito con attacco e ace di Malual e pallonetto di Baijens (17-17), poi Traballi attacca out (17-18) e allora è Giovi a spendere il time out, ma l’ace di Malual vale il 17-19 e Giovi inserisce Ungureanu per Gardini. Le Black Angels impattano subito (19-19) ma Cagnin con attacco e ace ricostruisce il + 2 (19-21) e poi Davyskiba tiene due volte il cambio palla (21-23), anche se poi attacca out e Traballi col punto del 23-23 costringe Chiavegatti al time out e all’ingresso di Nervini per Davyskiba: l’ace di Ungureanu vale il set point (24-23), Nervini annulla con un grande mani-out (24-24), ma Cekulaev trova il 25-24 e Traballi chiude al termine di uno scambio lunghissimo (26-24).

Nel quarto c’è Giacomello per Malual ma l’immediato 4-1 spinge subito Chiavegatti al time out: Perugia allunga fino al 9-5 col muro di Traballi, Il Bisonte non ci sta e riesce a riagganciare le locali sul 10-10 con Cagnin, ma dall’altra parte si difende tutto e l’errore di Cagnin vale il 14-11 e il cambio della stessa Cagnin con Nervini. Ancora una volta c’è la reazione (14-14), ma di nuovo Perugia riparte e arriva fino al 22-18: sembra finita, invece anche la squadra di Giovi inizia a sbagliare e Il Bisonte riesce a riportarsi sul 22-22 con l’attacco out di Traballi, ma nel momento decisivo sbaglia anche Nervini (23-22) e Gardini procura due match point (24-22), per poi chiudere sul secondo con l’attacco del 25-23.

“Siamo partiti bene e abbiamo vinto un primo set che sapevamo non essere veritiero – dice coach Chiavegatti – tanto che nel secondo loro hanno sistemato la ricezione ma noi siamo comunque stati avanti, poi è arrivato un momento in cui non siamo più riusciti a mettere palla a terra e loro con la palla in mano hanno fatto meno fatica. Nei finali degli altri due set, anche quando siamo stati efficaci con la battuta, abbiamo perso la solidità nel muro-difesa e nelle situazioni di palla alta, ed è un aspetto che dovremo rivedere: abbiamo perso lucidità nei finali di set, sicuramente la pressione gioca la sua parte ma se vogliamo salvare questa stagione, nei finali dei set dobbiamo fare qualcosa di più. Dovremo giocare alla morte in tutte le partite che rimangono, siamo in una situazione difficile ma già domenica, giocando in casa, cercheremo di avere quel qualcosa in più che ci è mancato negli scontri diretti in trasferta, con il tifo contro: dobbiamo combattere su tutti i palloni, ed evitare black out”.