Trovato un cadavere all’interno di un edificio pericolante a Grosseto

GROSSETO – I vigili del fuoco di Grosseto nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti in via Aurelia Nord all’interno di una vecchia abitazione resa ormai inagibile perché pericolante dopo il ritrovamento di un corpo di un uomo senza vita.

Avvertiti dai carabinieri le squadre di Grosseto sono intervenute con autoscala e carro crolli viste le condizioni statiche dell’immobile. Il recupero del corpo senza vita è risultato particolarmente impegnativo per la conformazione stessa dell’immobile, per le sue condizioni statiche e per la presenza di laterizi danneggiati e macerie varie. Il corpo è stato preso in consegna dal personale del servizio funerario di Grosseto.

Sul posto presenti i carabinieri di Grosseto con il personale della sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso.