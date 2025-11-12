15 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aggredisce un uomo a pugni dopo che l’ha rimproverato perché urinava in strada: va in carcere

È stata data esecuzione dalla polizia alla misura cautelare nei confronti dell'uomo per il reato di lesioni personali gravi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Aggredisce un uomo a pugni dopo che l'ha rimproverato perché urinava in strada: va in carcere
Aggredisce un uomo a pugni dopo che l'ha rimproverato perché urinava in strada: va in carcere (foto polizia)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Aggredisce un uomo a pugni dopo che l’ha rimproverato perché urivana in strada. Attenderà il giudizio in carcere. 

Nella mattinata di oggi (12 novembre) a seguito di attività investigativa svolta da personale della Squadra Mobile, è stata data esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di lesioni personali gravi.

L’ordinanza cautelare costituisce l’epilogo delle indagini condotte dapprima d’iniziativa dalla Squadra Mobile e quindi coordinate dalla locale procura della Repubblica a seguito dell’intervento effettuato da personale delle volanti della Questura al locale pronto soccorso dove era stata segnalata la presenza di una persona vittima di aggressione.

Una volta giunti sul posto gli operatori hanno preso contatti con la vittima, che ha dichiarato che poche decine di minuti prima, nelle vicinanze della sua abitazione a Grosseto, dopo aver richiamato un ragazzo che urinava lungo la strada, ha subuto un’aggressione. La parte offesa ha ricevuto dei pugni in viso, cadendo a terra, sbattendo anche la testa e riportando lesioni gravi tali da richiedere l’esecuzione di un intervento di chirurgia maxillo facciale. Le attività investigative immediatamente attivate dalla locale Squadra Mobile hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza, condivisi dall’autorità giudiziaria, nei confronti di un uomo che veniva successivamente quindi arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Grosseto e quindi poi condotta in carcere.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
15.3 °
14.1 °
76 %
0.5kmh
40 %
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1451)ultimora (1354)sport (55)demografica (42)attualità (27)campionato (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati