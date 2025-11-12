Aggredisce un uomo a pugni dopo che l’ha rimproverato perché urinava in strada: va in carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Aggredisce un uomo a pugni dopo che l’ha rimproverato perché urivana in strada. Attenderà il giudizio in carcere.

Nella mattinata di oggi (12 novembre) a seguito di attività investigativa svolta da personale della Squadra Mobile, è stata data esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di lesioni personali gravi.

L’ordinanza cautelare costituisce l’epilogo delle indagini condotte dapprima d’iniziativa dalla Squadra Mobile e quindi coordinate dalla locale procura della Repubblica a seguito dell’intervento effettuato da personale delle volanti della Questura al locale pronto soccorso dove era stata segnalata la presenza di una persona vittima di aggressione.

Una volta giunti sul posto gli operatori hanno preso contatti con la vittima, che ha dichiarato che poche decine di minuti prima, nelle vicinanze della sua abitazione a Grosseto, dopo aver richiamato un ragazzo che urinava lungo la strada, ha subuto un’aggressione. La parte offesa ha ricevuto dei pugni in viso, cadendo a terra, sbattendo anche la testa e riportando lesioni gravi tali da richiedere l’esecuzione di un intervento di chirurgia maxillo facciale. Le attività investigative immediatamente attivate dalla locale Squadra Mobile hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza, condivisi dall’autorità giudiziaria, nei confronti di un uomo che veniva successivamente quindi arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Grosseto e quindi poi condotta in carcere.